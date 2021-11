Marché locatif à Toronto : des exigences illégales des propriétaires, selon des experts

Par conséquent, de nombreux locataires potentiels affirment être confrontés à des exigences inhabituelles et potentiellement illégales de la part des propriétaires.

Sur papier, Kendra Chaplin est une locataire idéale : elle est massothérapeute agréée; elle affirme avoir une bonne cote de crédit et de solides antécédents de location. Mais lorsqu'elle a récemment commencé à chercher un nouvel endroit, elle dit s'être heurtée à un mur.

Je pensais être dans une position où tout se passerait bien , dit-elle. Je ne m'attendais pas à être rejetée.

Mme Chaplin affirme devoir quitter son son appartement actuel de Liberty Village, près du centre-ville. Selon elle, ses propriétaires veulent y emménager.

Elle a donc visité un logement de 45 m2 (485 pieds carrés) propriété de BentallGreenOak dans un immeuble voisin au prix affiché de 2115 $ par mois.

Or, elle affirme que le propriétaire a exigé une preuve d'un salaire d'au moins 76 000 $ par an.

Une exigence illégale

J'ai été choquée, évidemment. Je ne gagne pas autant d'argent, et j'étais vraiment surprise. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant , affirme Mme Chaplin. Elle ajoute que son revenu est tout juste en dessous de ce repère.

Selon la Commission ontarienne des droits de la personne, l'application de ratios loyer-revenu est illégale dans la province à moins que le propriétaire ne fournisse un logement subventionné.

Dans un courriel envoyé à CBC News, la société de gestion immobilière BentallGreenOak nie avoir appliqué une norme de loyer au revenu et affirme qu'un agent de location s'était malheureusement mal exprimé .

Cependant, CBC News a examiné des courriels dans lesquels un agent déclare que Kendra Chaplin était en dessous du revenu admissible.

La candidate a retiré sa demande de location et est toujours à la recherche d'un nouveau logement.

Les propriétaires en position de force

Le Toronto Regional Real Estate Board [TRREB, Commission immobilière de la région de Toronto, traduction libre] a signalé une augmentation de 15 % du nombre d'appartements loués par rapport à l'année dernière dans son rapport du troisième trimestre, publié le 29 octobre.

Nous avons vu les conditions du marché se resserrer à nouveau , résume Jason Mercer, analyste de marché en chef du TRREBComité immobilier de la région de Toronto . Alors que les transactions locatives d'une année sur l'autre étaient en hausse […] par rapport à l'année dernière, le nombre de propriétés réellement disponibles a diminué d'un tiers.

Le rapport du TRREBComité immobilier de la région de Toronto suggère qu'il s'agit d'une tendance qui se poursuivra au moins au cours des prochaines années. Nous avons assisté à une résurgence spectaculaire de la demande locative cette année. Cette demande sera augmentée en 2022 et 2023 par des niveaux record d'immigration. Malheureusement, l'offre de locations ne suit pas le rythme.

Shawn Zigelstein, un courtier de Royal LePage Your Community Realty, explique que ce faible inventaire de logements locatifs permet aux propriétaires d'être pointilleux.

Ils vont chercher des locataires de premier rang avec un crédit absolument parfait. Ils vont chercher de bons emplois et des références fantastiques, ainsi que des revenus réguliers , présente-t-il.

Faire valoir ses droits, malgré un marché concurrentiel

Dania Majid, avocate au Advocacy Centre for Tenants Ontario, qui défend les droits des locataires, estime que certaines de ces exigences en matière de location sont préoccupantes et que certaines peuvent même être discriminatoires dans la pratique.

Son conseil aux futurs locataires est de connaître leurs droits.

Certains propriétaires ne connaissent pas la loi , assure Mme Majid. Vous voudrez peut-être indiquer au propriétaire : "Voici les informations que je suis à l'aise de fournir, et c'est ce que la loi exige".

Elle souligne cependant que faire valoir ses droits peut être risqué lorsqu'il y a une douzaine de personnes prêtes à louer le logement sans faire valoir les leurs.

D'autres demandes troublantes

Selon M. Zigelstein, il existe des demandes encore plus inhabituelles de la part des propriétaires.

Un propriétaire nous a demandé s'il pouvait se rendre sur le lieu de travail du locataire et parler à son gestionnaire. Une citation de :Shawn Zigelstein, courtier en immobilier à Toronto

D’autres propriétaires souhaitent visiter la maison actuelle d'un locataire pour évaluer comment ils vivent.

Cette dynamique de pouvoir devrait se poursuivre jusqu'à ce que davantage d'inventaires locatifs soient disponibles, relève-t-il.

Mme Chaplin se dit préoccupée pour le locataire moyen. Je ne peux pas imaginer les défis auxquels d’autres personnes sont confrontées.

Pour l’avocate Dania Majid, l'intervention du gouvernement est nécessaire pour rétablir l'équilibre sur le marché locatif.

Nous avons vraiment besoin que la province intervienne et aide à créer plus de logements abordables et de politiques qui contribuent à augmenter l'offre de logements pour les locataires, en particulier ceux dans les tranches de revenus les plus faibles.

Avec les informations de CBC News