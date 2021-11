Le Dr Arruda redoutait la COVID-19 pour les aînés bien avant mars 2020

C'est un peu troublant ce que vous nous dites là [...] J’ai vraiment un malaise , a lancé la coroner au Dr Arruda lors de son témoignage à l’enquête publique sur la gestion de la COVID-19 lundi au palais de justice de Québec.

Le directeur national de santé publique a expliqué ses recommandations pour les milieux d’hébergement juste avant l’hécatombe qu’ont connue plusieurs CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée lors de la première vague la pandémie.

Il assure que des protocoles étaient en place avant la pandémie pour la prévention et le contrôle des infections dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Un plan d’urgence pour un scénario de pandémie avait aussi été préparé par la Direction générale de santé publique du Québec. Le Dr Arruda avait même participé à son élaboration en 2006.

Or, le Québec est à ce jour la province canadienne qui a enregistré le plus de décès liés à la COVID-19. Une intervention des Forces armées a aussi été nécessaire dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la province lors de la première vague.

CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée : l’angle mort de la santé publique?

Durant le témoignage du Dr Arruda, l’avocat Patrick Martin Ménard, qui représente six familles de victimes de la COVID-19 en milieu d’hébergement, lui a demandé si les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée n’étaient pas dans l’angle mort de la préparation à la pandémie .

On savait que les personnes âgées, n’importe où, seraient vulnérables , a répondu le Dr Arruda après avoir hésité. C’est pourquoi dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , on a interdit les visites dès le 12 mars.

Le directeur national de santé publique a ensuite fourni des détails sur sa controversée décision d'interdire les visites des proches aidants pendant que les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée manquaient de personnel lors de la première vague.

Il a souligné que les proches aidants étaient souvent vulnérables de par leur âge et que la santé publique n’avait pas le temps de les former adéquatement pour la prévention des infections. On voulait également empêcher que le virus n’entre dans les milieux d’hébergement , a-t-il dit.



Me Martin Ménard estime que le témoignage prouve que le gouvernement aurait dû davantage prévoir la crise.



De dire que ça nous a pris par surprise quand la vague a frappé le Québec à la mi-mars, cette notion-là est complètement écartée par ce qu'on entend , croit l'avocat.

47 personnes sont mortes de la COVID-19 au CHSLD Herron lors de la première vague de la pandémie, au printemps 2020. (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Transferts des hôpitaux vers les CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée

Le Dr Arruda a aussi été questionné sur la directive du gouvernement de transférer certains patients d'hôpitaux vers les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Ce dernier a expliqué qu'il a pris ses décisions selon ses connaissances de l'époque. Il s’était notamment fié à la situation en Italie, où les milieux hospitaliers avaient été submergés lors de la première vague. Il a aussi pris exemple sur l'éclosion de SRASSyndrome respiratoire aigu sévère survenue au début des années 2000 et a rappelé que ce dernier s’était souvent transmis dans les hôpitaux en Ontario.

Il y a plus de risques de transmission dans les hôpitaux que dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , normalement , a expliqué M. Arruda, et la réorganisation était plus pressante dans les hôpitaux, a-t-il ajouté.

Le Dr Arruda a également précisé que des sous-ministres, notamment Nathalie Rosebush, au ministère de la Santé et des Services sociaux, ont prononcé les ordonnances et coordonné plusieurs aspects du délestage des hôpitaux et de la gestion de la pandémie dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Fin de témoignage émouvant

Le témoignage du Dr Arruda s’est terminé sur une note émotive lorsque la coroner Kamel a tenu à dire qu’elle n’aurait pas voulu être dans ses souliers . Elle a tenu à féliciter le directeur national de santé publique.

Le Dr Arruda s’est contenté de répondre qu’il espérait aussi que l’enquête permette que la prochaine fois se passe mieux .

Écarts entre directives du gouvernement et le terrain

Lundi après-midi, la directive émise par le gouvernement en mars demandant aux responsables des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de transférer les résidents de manière exceptionnelle vers les hôpitaux a été au centre du témoignage de la sous-ministre adjointe à la Santé, la Dre Lucie Opatrny.

Cette dernière a soutenu que ce n’était pas une directive, mais plutôt une consigne qui permettait une liberté d’interprétation .

La volonté c’était de donner les soins nécessaires aux patients qui en avaient besoin. Il n’y avait pas d’interdiction de transfert de patients des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , estime la Dre Opatrny.

La coroner Kamel a alors demandé ce qui faisait que les gestionnaires sur le terrain avaient interprété la directive comme une interdiction de transferts des patients de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée vers les hôpitaux.

Des gens ont été obligés d’appeler des journalistes pour faire sortir leurs proches des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée vers les hôpitaux. […] Quel est cet écart qui est magistral entre le ministère et le terrain? , a commenté la coroner Kamel.

La Dre Lucie Opatrny s’est contentée de répondre qu’elle avait observé des interprétations différentes dans les différents établissements.

Un autre exemple d’écart entre les directives du gouvernement et les gens sur le terrain dans le réseau de la santé; les consignes pour les travailleurs qui avaient été en contact avec des cas de COVID-19.

La Dre Opatrny a admis que les travailleurs du 811 pouvaient donner la consigne aux travailleurs de la santé de s’isoler 14 jours à la maison sans rentrer au travail après avoir effectué un test de dépistage, comme pour le reste des citoyens, jusqu’au 23 mars 2020.

Quand ça nous a été soulevé par gestionnaires des travailleurs du 811, on a changé la directive , résume-t-elle.

Les audiences de l'enquête publique se poursuivent jusqu'en décembre.