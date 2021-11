Une troisième dose pour les 50 ans et plus, en vue d’un retour à la normale?

Au moment où plusieurs restrictions sanitaires sont levées au Québec, dont l'obligation du travail obligatoire et l'interdiction des soirées karaoké dans les bars, le Dr Karl Weiss, microbiologiste et infectiologue de l'Université de Montréal, estime que les 50 ans et plus devraient recevoir leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19, histoire d'accélérer le retour à la normale.

En entrevue à Tout un matin, sur ICI Première, le Dr Weiss a précisé que cette dose de rappel, qui sera offerte aux 70 ans et plus, au Québec, devrait aussi être octroyée aux travailleurs du réseau de la santé et aux personnes à risque, quel que soit leur âge.

Cette démarche, dit-il, s'inscrit dans le contexte du besoin de retourner à la normale, avoir un fonctionnement dans une société normale .

Nous sommes pris avec ce virus qui est devenu plus ou moins endémique, c'est-à-dire que nous sommes passés d'une pandémie, ou une épidémie planétaire qui était nouvelle et émergente, à quelque chose où le virus a de bonnes chances de rester parmi nous pendant de nombreuses années, peut-être. Une citation de :Dr Karl Weiss, microbiologiste et infectiologue

Toujours au dire du médecin, on vivra dans un monde pré et post-pandémie , et que des choses vont changer , notamment la télémédecine et le télétravail, qui sont là pour rester .

Le Dr Weiss a par ailleurs pris un peu de recul par rapport au concept de vague de contamination, alors qu'une partie de l'Europe est aux prises avec une cinquième phase d'infection. On en aura plein, de vagues. Je pense que la notion n'est plus très, très importante , affirme le médecin.

C'est comme la grippe, si vous le voulez. Des vagues pour la grippe, il y en a eu des milliers. Alors, pour la COVID, plusieurs fois par année, on risque d'avoir de petits sursauts ici et là.

Définition à revoir

Le Dr Weiss a également indiqué que la question du nombre quotidien de personnes contaminées fait l'objet de discussions dans le milieu scientifique. Quelle est la définition de quelqu'un qui est déclaré positif? se demande-t-il.

Vous avez quatre catégories de gens : des personnes contaminées qui n'ont aucun symptôme, et qu'on teste de façon routinière en raison d'une hospitalisation imputable à un autre problème de santé; des gens positifs avec peu de symptômes, qu'on n'envoie pas à l'hôpital. Puis les deux dernières catégories : les personnes qui sont malades et qui se retrouvent à l'hôpital, aux soins intensifs, ou qui décèdent.

À l'instar de quantité d'autres régions et pays, notamment en Europe et ailleurs en Amérique du Nord, la campagne de vaccination a permis de grandement réduire la pression sur les systèmes de santé, a rappelé le médecin.

À partir de la troisième vague, la courbe épidémiologique est en train de s'affaisser, même s'il reste encore des cas; on sait qu'il y a des gens non vaccinés, et que le vaccin ne protège pas à 100 %, mais on constate que la courbe diminue , a encore déclaré le Dr Weiss.

Le relâchement des mesures sanitaires et la possibilité d'un retour à la normale ne doivent cependant pas s'accompagner de l'abandon du passeport vaccinal, souligne toutefois le spécialiste.

Le passeport vaccinal est très important, notamment parce qu'il a été prouvé que cela aidait à combattre les infections. Sans oublier le fait, ajoute le Dr Weiss, que ce document sera utile pour voyager à l'étranger, toujours dans une perspective de retour à la normale.