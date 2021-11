Accès exclusif au chantier de l’Espace Centro de Sherbrooke

La revitalisation de la rue Wellington Sud se fait attendre depuis des années. L'été prochain, une nouvelle étape sera franchie avec l'ouverture de l'Espace Centro : deux immeubles de 10 et 6 étages où on trouvera commerces, bureaux et logements. Pour le promoteur Charles Custeau, il ne fait aucun doute que cela permettra à la population de se réapproprier son centre-ville.

Si le petit immeuble n'abritera que des bureaux sur ses 6 étages, le plus imposant comprendra 60 logements, des bureaux et des commerces de proximité, comme des restaurants, des cafés et des magasins.

L'Espace Centro est situé sur l'ancien emplacement de l'hôtel Wellington. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

À compter du sixième étage, ce sont des logements qui ont une vue 360 [degrés] sur la ville. Ce sont des points de vue super intéressants qu'on n'a pas l'habitude de voir au centre-ville. C'est une vue imprenable sur la cathédrale, la rivière , explique le promoteur, Charles Custeau.

Certains appartements auront une grande terrasse avec une vue sur différents quartiers de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Ce qu'on voulait, c'est de donner la première place aux résidents. On veut que les gens viennent habiter le centre-ville. En leur offrant les derniers étages, ils ont une place de choix au cœur du projet. Une citation de :Charles Custeau, promoteur de l'Espace Centro

Pour le promoteur Charles Custeau, il ne fait aucun doute que les résidents en auront plein les yeux. « Ce sont des points de vue exceptionnels. Les futurs locataires vont être agréablement surpris et choyés. » Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Les appartements - qui vont du studio aux cinq pièces et demie - seront loués « au prix du marché », assure Charles Custeau, soit environ 800 $ par mois pour un studio et 1825 $ pour les plus grands logements. On prévoit avoir terminé la construction pour le 1er juin. Les locataires vont aménager pour la période du 1er juillet. On est très avancés.

À date, la demande est vraiment bonne. On est très heureux. Les gens n'ont pas eu la chance encore de venir à l'intérieur, de voir de ce que ça aura l'air non seulement la qualité de la construction, mais du milieu de vie que sera l'Espace Centro. Une citation de :Charles Custeau, promoteur de l'Espace Centro

La construction de l'Espace Centro avance rondement. Les 60 appartements, des studios jusqu'à des cinq pièces et demie, seront disponibles l'été prochain. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Le rez-de-chaussée du plus gros immeuble sera entièrement commercial, et les étages deux à cinq seront constitués de bureaux.

À l'heure actuelle, Destination Sherbrooke, Sherbrooke Innopole, la Corporation de développement économique et communautaire ainsi que Pro-Gestion Estrie ont confirmé leur déménagement à l'Espace Centro. Selon M. Custeau, d'autres entreprises annonceront leur venue dans les prochains mois.

Charles Custeau est le promoteur de l'Espace Centro, un projet de 80 millions de dollars. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

D'après Charles Custeau, il ne fait aucun doute que le projet sera une réussite. Je suis très confiant que les gens vont adhérer au projet. Les résidents vont être au rendez-vous. Là, on est en construction évidemment, mais une fois la place publique aménagée, les gens du quartier et de partout à travers la ville vont venir en profiter et revenir redécouvrir le secteur.

On souhaite être la bougie d'allumage pour la redynamisation du secteur et que ça permettre aux Sherbrookois de redécouvrir leur centre-ville et de revenir vivre le centre-ville, pour manger, se détendre, et évidemment pour habiter et travailler. Une citation de :Charles Custeau, promoteur de l'Espace Centro

Malgré la pandémie et la difficulté de se procurer des matériaux, le chantier sera terminé le 1er juin prochain. Les locataires pourront déménager dans leur demeure au début du mois de juillet. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Malgré la pandémie, le promoteur soutient que la demande de locaux et de bureaux est toujours là. La pandémie est venue modifier les façons de travailler, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de la demande pour des bureaux. On pense que ce type de projet sera très attractif pour les employés. On peut habiter en haut et travailler en bas, aller se reposer sur la place publique , soutient M. Custeau.

Le Quartier général de l’entrepreneuriat est un projet de la Ville de Sherbrooke. Des entreprises liées au domaine du savoir et de l’innovation, ainsi que des organismes publics et parapublics y cohabiteront. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Avec les informations de Chantal Rivest