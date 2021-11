Harcèlement psychologique : la Cour maintient la condamnation du Cégep de Lévis

Le Cégep de Lévis a échoué à faire annuler un jugement le condamnant à verser 42 000 $ à un ex-cadre qui a subi du harcèlement psychologique et des représailles de la part de la direction.

Le 1er novembre, la Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire présentée par l’établissement d’enseignement, qui tentait d’infirmer une décision rendue le 15 mai 2020 par le Tribunal administratif du travail ( TATTribunal administratif du travail ).

Ce dernier avait accueilli les plaintes pour harcèlement psychologique et pratique interdite formulées contre le Cégep de Lévis par Martin Hénault, un architecte coordonnateur qui a été à son service de 2010 à 2019.

Le Tribunal avait reproché à l’employeur de s’être livré à une charge disciplinaire brutale et humiliante à l’égard du plaignant pour des gestes dont le caractère fautif et la gravité alléguée n’ont pu être démontrés.

Le conseil d’administration du Cégep de Lévis avait déposé une demande de révision judiciaire, car il estimait que le jugement du TAT comportait « plusieurs erreurs manifestement déraisonnables ». (Archives) Photo : Radio-Canada / Alain Rochefort

La juge administrative Myriam Bédard avait montré du doigt les agissements de la directrice générale du Cégep de Lévis, Isabelle Fortier, et de la directrice des ressources humaines, Anne Carrier, car leur conduite vexatoire était indiscutable , selon elle. Les deux gestionnaires ont quitté leur poste depuis le prononcé du jugement.

Puisqu'elle considérait que les comportements de la direction avaient atteint M. Hénault dans sa dignité ainsi que dans son intégrité professionnelle et psychologique, lui faisant vivre un stress continuel pendant plus de 18 mois , la magistrate avait condamné le Cégep de Lévis à lui verser des indemnités pour dommages punitifs et dommages moraux totalisant 42 000 $.

Décision déraisonnable

L’établissement d’enseignement avait interjeté appel, car il estimait que la décision du Tribunal était déraisonnable en ce qu’elle ignore des pans importants de la preuve, écarte sans explication des éléments déterminants et non contredits, et s’appuie sur des énoncés contraires à ce que la preuve révèle .

La Cour supérieure, qui ne s’est pas rendue aux arguments du Cégep, conclut que la décision rendue par le TATTribunal administratif du travail le 15 mai 2020 est transparente, intelligible et logique .

Le décideur a procédé à l’analyse non pas dans un prisme déformant, mais dans une perspective globale, en regard notamment de la séquence, de la chronologie, de la nature des événements reprochés, de la crédibilité des témoins et de la preuve documentaire , observe la juge Suzanne Ouellet, qui a rejeté la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du Cégep.

La décision du Cégep de Lévis de contester le jugement du TAT avait été très mal reçue par les syndicats qui représentent les professionnels, les professeurs et les employés de soutien du Cégep de Lévis. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

L’Association des cadres des collèges du Québec, qui a accompagné Martin Hénault dans ses démarches auprès du TATTribunal administratif du travail , a fait savoir qu’elle ne formulera aucun commentaire à la suite de la décision de la Cour supérieure.

Leçons tirées

Au moment d’écrire ces lignes, le Cégep de Lévis n’avait pas encore rappelé Radio-Canada. Dans un communiqué interne envoyé aux membres du personnel le 3 novembre, le directeur général du Cégep, Guy Patterson, a mentionné que le jugement mettait fin à un long processus dont nous [...] avons tiré des leçons .

Il est important de rappeler que nous condamnons toute forme de harcèlement. Nous avons une politique qui s’applique à tous les membres de notre communauté collégiale. Elle contient des mécanismes de dénonciation et nous vous encourageons à les utiliser, au besoin , écrit M. Patterson.

Il ajoute que l’ambiance de travail au Cégep de Lévis est bonne et que la collaboration entre les équipes de travail donne lieu à de belles réalisations .