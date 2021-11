Zone d’innovation : la région exclue de la première ronde d’annonces

En entrevue à Toujours le matin, le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional a indiqué qu'entre 10 et 15 zones d'innovation devraient être mises en place dans la province au cours des cinq prochaines années. Il a laissé entendre que la région est bien placée pour en accueillir une.

Clairement, les transports, l’électrification, la filière batterie s'insèrent très bien dans la grande vallée de la Mauricie , a-t-il déclaré. Lorsqu’il parle de la vallée de la Mauricie , le ministre affirme qu’il inclut Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour.

C’est clair pour moi que pour le côté industriel, une usine de produits chimiques par exemple, va aller à Bécancour; c’est le deuxième plus grand parc industriel au Canada, souligne-t-il. Le savoir, il y en a à Trois-Rivières et Shawinigan.

En entrevue à l'émission En direct, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré vendredi que Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour ont le potentiel de faire partie de zones d'innovation.

Qu’est-ce qu’une zone d’innovation?

Définition : Les zones d’innovation sont des territoires géographiques délimités (terrains limitrophes situés à l’intérieur d’une municipalité ou de plusieurs municipalités voisines) où des acteurs de la recherche, de l’innovation, de l’industrie et de l’entrepreneuriat sont regroupés et collaborent de manière à insuffler une culture d’innovation, tout en mettant en valeur les avantages concurrentiels durables de ces territoires ou régions. En plus d’accueillir une concentration suffisante d’entreprises comme le font les parcs industriels ou technologiques, les zones d’innovation comprennent des infrastructures de recherche et d’innovation, des incubateurs et accélérateurs d’entreprises, des infrastructures de transport et de communication efficientes et évolutives favorisant les échanges à l’intérieur et à l’extérieur desdites zones de même que des milieux de vie attrayants (offre de logements et zones résidentielles, commerces, loisirs, arts et culture, espaces verts, etc.).

Objectif : La création de zones d’innovation de calibre international au Québec a pour objectif de créer une prospérité nouvelle et des emplois de qualité au bénéfice de l’ensemble des Québécois. Elle vise aussi à procurer une marque de commerce spécifique au Québec, dans sa stratégie de prospection d’investissements directs étrangers et de talents d’ici et d’ailleurs.

Source : Extraits du Guide de présentation d’un projet de zone d’innovation, Gouvernement du Québec