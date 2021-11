La province du Nouveau-Brunswick s’apprête à dévoiler son plan de réforme du système de santé mercredi. Au compte-gouttes, le gouvernement dévoile des informations liées à cette réforme, et prépare la population au « plan qui déclenchera une transformation importante » du système de santé.

Dans une lettre adressée aux Néo-Brunswickois la ministre de la Santé Dorothy Shephard présente un aperçu de cette réforme : Il n’y aura pas de fermeture d’hôpitaux. Les urgences ne seront pas fermées. Il n’y aura pas de système de deuxième niveau pour les gens des régions rurales du Nouveau-Brunswick.

La lettre précise qu’il n’y aura pas de compressions budgétaires en santé, mais ne précise pas s'il y aura des réductions ou des augmentations dans la prestation de services.

Cette réforme présente les étapes pour stabiliser et rebâtir le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick .

Selon cette lettre, ces changements comprendront :

un nouveau modèle d’accès aux soins de santé primaires qui améliorera l’accès aux soins appropriés aux patients ;

des actions spécifiques pour réduire le temps d’attente en chirurgie et l’accès aux services spécialisés ;

des améliorations pour créer un système plus connecté et moderne (accès aux dossiers de santé personnels, planification des tests) ;

des actions pour aider les aînés à vieillir dans la dignité avec les soins nécessaires, ressources et services dans leurs communautés.

Plus de collaboration entre les deux réseaux de santé?

Ce plan déclenchera une transformation importante. C’est un plan audacieux, mais réalisable. Cela nécessitera un nouveau niveau de collaboration, de transparence et de responsabilité , affirme la ministre Shephard dans cette lettre.

Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard, dévoilera son plan de réforme de la santé mercredi. Photo : gouvernement du Nouveau-Brunswick

Mercredi dernier, le premier ministre Blaine Higgs abordait lui aussi la notion de collaboration et ajoutait que ce plan serait axé sur la livraison des services aux citoyens.

Il y a toute une série d'engagements qui montrent que le système de soins de santé doit travailler ensemble, à la fois Vitalité et Horizon, comme une unité intégrée qui fournit des services de soins de santé dans la province, de sorte que peu importe dans quelle division vous vous trouvez, vous obtenez le service dont vous avez besoin affirmait Blaine Higgs.

Création d’un comité de travail

Avant de dévoiler publiquement le contenu de son plan de réforme en santé, le gouvernement a annoncé dimanche, par communiqué, la création d’un groupe de travail sur la mise en œuvre de ce plan.

Ce comité sera dirigé par deux présidents, Gérald Richard et Suzanne Johnston, afin d’orienter les objectifs du nouveau plan provincial de la santé.

Selon le communiqué, le groupe de travail sera indépendant du gouvernement et formulera des recommandations au ministère de la Santé.

Gérald Richard est un ancien sous-ministre de la Santé. Il a aussi été sous-ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pendant environ six ans et a occupé différents postes dans le milieu scolaire.

Suzanne Johnston a été présidente de Santé Niagara en Ontario de 2014 à 2019 et compte plus de 30 années d’expérience en direction dans le secteur des soins de santé et de l’administration publique.

Sur son compte Twitter, le chef de l’opposition officielle, Roger Melanson, semblait surpris que le gouvernement choisisse la journée de dimanche pour faire une telle annonce.

La pandémie a aggravé une mauvaise situation

Le gouvernement prépare cette réforme depuis plus d’un an. Le sujet avait fait l’objet de consultations publiques auprès des travailleurs de la santé et des citoyens du Nouveau-Brunswick.

En février 2020, le gouvernement avait dû reculer sur ses intentions de fermer les services d’urgence la nuit dans six hôpitaux de la province, après une levée de boucliers de la part de la population.

C’est donc dire que les Néo-Brunswickois attendent avec impatience les détails de cette réforme, de même que les partis d’opposition.

Selon la ministre de la Santé, le système n’est pas du tout un système. C’est une collection de silos qui ne sont pas connectés et qui souvent ne fonctionnent pas ensemble. Ça doit changer maintenant , dit la ministre Shephard.

La ministre de la Santé fera une annonce liée aux soins de santé primaires lundi à 13h à Moncton.