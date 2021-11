Une première neige tardive au Nouveau-Brunswick

Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le Restigouche et la région Chaleur doivent connaître leur première chute de neige de l’hiver lundi, ce qui arrive plus tardivement qu’à l’habitude.

On prévoit cinq à dix centimètres pour les régions du nord-ouest et du Restigouche en terrain bas, mais plutôt 20 centimètres pour les secteurs en terrain plus élevé. La région de Chaleur doit quant à elle avoir droit à un mélange de pluie et de neige.

C’est un peu tard. Normalement, la région du nord-ouest reçoit un peu de neige en octobre , explique la météorologue d’Environnement Canada Jill Maepea.

Selon elle, le début du mois de novembre a été plus chaud qu’à l’habitude et donc trop chaud pour qu’il y ait précipitations de neige. Mais, Mme Maepea est catégorique. Il ne s’agit pas d’un phénomène attribuable aux changements climatiques.

C’est juste le type de masse d’air qui existe , affirme-t-elle.

Autrement dit, c’est le déplacement des masses d’air chaudes et froides qui est responsable de ces températures plus chaudes. Il faut pouvoir observer un phénomène météorologique pendant 10 ans, 20 ans ou même 30 ans, selon Mme Maepea, pour qu’il puisse être attribuable aux changements climatiques. Elle précise que, concernant le cas présent, il ne s’agit pas d’une tendance, mais plutôt d’un phénomène qui peut ou non se reproduire d’une année à l’autre.

Un hiver plus doux

L’hiver au Nouveau-Brunswick, mais aussi dans les Maritimes, devrait être chaud et il devrait comprendre d’importantes précipitations, selon Mme Maepea. Ces précipitations peuvent aussi bien être de la neige, de la pluie ou du verglas.

La météorologue soutient que ces conditions météorologiques sont attribuables au phénomène La Niña (Nouvelle fenêtre) , caractérisé par des températures plus froides dans l’océan Pacifique. L’hiver est donc plus froid et humide sur la côte ouest, mais aussi plus chaud et sec dans le sud-est des États-Unis.