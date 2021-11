Fillette de Granby : l’accusée témoigne à son procès pour meurtre non prémédité

La belle-mère de la fillette de Granby a commencé à témoigner lundi matin dans le cadre de son procès qui se déroule devant jury au palais de justice de Trois-Rivières. Elle a dépeint les gestes et le caractère de l’enfant de 7 ans.

La femme de 38 ans est accusée de la séquestration et du meurtre non prémédité de la fillette. Le drame est survenu en avril 2019, à Granby.

L’accusée a raconté qu’elle a connu la fillette en 2015, alors qu’elle était sous la garde de sa grand-mère. Elle l’a décrit comme étant, à ce moment-là, une petite fille mignonne qui avait beaucoup d’énergie. Elle est joviale, elle est belle , a-t-elle déclaré.

L’enfant aurait ensuite commencé à faire des crises, selon l’accusée. Elle se mutilait, se grafignait et criait pendant des heures , selon les dires de la belle-mère qui a aussi mentionné que la fillette dormait peu.

La belle-mère soutient que l’enfant s’en prenait à elle-même ainsi qu’à son frère, en plus de sortir de sa chambre, et parfois même de la maison, durant la nuit.

Avant que la famille ne déménage dans la résidence où les événements sont survenus, la femme affirme que la fillette partageait sa chambre avec son frère et pouvait passe des heures à le regarder durant la nuit.

D’ailleurs, après le déménagement, le comportement de la fillette serait redevenu plus difficile. Elle mangeait les collations et les desserts de ses frères, selon l’accusée qui raconte avoir remis un dispositif sur la poignée de porte de sa chambre et une barrière d’enfants pour l’empêcher, par exemple, d’aller boire de la sauce soya, comme c’est arrivé, selon la belle-mère.

Sur les photos admises en preuve au cours du procès, on peut voit un rideau de billes à l’entrée de la chambre de la fillette. L’accusée a expliqué que c’était pour l’entendre si elle décidait d'enjamber la barrière pour aller se gaver , a-t-elle témoigné lundi.

Le rouleau de ruban adhésif transparent se trouvait tout près d'un rideau de billes, qui indique l'entrée menant vers la pièce où la fillette a été trouvée le 29 avril 2019. Photo : Sûreté du Québec (SQ)

Pas d’intention de causer la mort, selon la défense

L’avocat de la défense Me Alexandre Biron a déclaré que l’accusée viendra expliquer que bien qu’elle reconnaît avoir posé des gestes regrettables, elle n’avait pas l’intention de causer la mort.

L’accusée n’étant pas consciente du danger de mort de l’enfant , a-t-il déclaré à la reprise des audiences, lundi.

Me Pénélope Provencher, qui mène l’interrogatoire pour la défense, affirme que sa cliente avait hâte de raconter sa version des faits aux quatorze jurés.

Cinq membres de la famille de l’accusée sont présents dans la salle d’audience pour son témoignage. Un aumônier du centre de détention est également présent dans le banc des accusés.

L'enfant de 7 ans a été trouvée inconsciente, étendue sur le sol, par les premiers répondants qui se sont rendus à cette maison à Granby le 29 avril 2019, vers 11 h 30. Photo : Sûreté du Québec (SQ)

Plusieurs preuves et témoignages faits au cours des dernières semaines ont permis d’apprendre que l’enfant a été enroulée dans du ruban adhésif dans les heures précédant sa mort.

La fillette était inconsciente au moment de l’arrivée des secours. Bien qu’elle ait retrouvé un pouls à l’hôpital, sa mort neurologique a été décrétée et son décès est officiellement survenu le lendemain de l’appel fait au 911.

Avec les informations d'Amélie Desmarais