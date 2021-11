Le report des interventions chirurgicales inquiète Doctors Manitoba

La demande de lits supplémentaires dans les unités de soins intensifs a augmenté alors que les cas de COVID-19 ont doublé en trois semaines dans la province.

La semaine dernière, le Manitoba est devenu de nouveau l’épicentre de la pandémie de COVID-19 au pays, avec 84 cas par 100 000 habitants sur 7 jours.

Vendredi, la santé publique a annoncé que certaines chirurgies non urgentes seront annulées, afin d'augmenter à 110 lits la capacité des unités de soins intensifs.

Cela signifie que les patients n’ayant pas la COVID-19 ne seront pas en mesure de recevoir les soins nécessaires en temps voulu, déclare le président de Doctors Manitoba, Kristjan Thompson.

On ne parle pas seulement de chiffres, on parle de gens , lance Kristjan Thompson, qui est aussi urgentiste à l'Hôpital général Saint-Boniface.

Ce sont des Manitobains, des gens qui attendent dans la douleur, qui souffrent et qui attendent dans l'incertitude, a-t-il déclaré en entrevue, dimanche. Je ne peux pas remplacer leurs genoux ou leurs hanches. Je ne peux pas opérer leur vésicule biliaire. Je peux traiter leurs symptômes, leur douleur, leurs nausées, mais c'est un simple pansement , dit-il.

Environ 130 000 opérations chirurgicales et tests diagnostiques ont été retardés depuis le début de la pandémie, affirme le Dr Thompson, en ajoutant que ces chiffres sous-estiment probablement la réalité.

Répartition des 130 000 opérations retardées jusqu'ici, selon Doctors Manitoba 52 000 interventions chirurgicales

41 000 tests d’imagerie diagnostique

35 000 autres interventions, dont des endoscopies, des mammographies et des tests d’allergies

Les vaccins sont sécuritaires, rappelle le médecin

Le Dr Thompson raconte avoir vu quatre patients positifs à la COVID-19 pendant son quart de huit heures, vendredi dernier. Tous les quatre, dit-il, n'étaient pas vaccinés, et tous les quatre étaient très malades. Un de ces patients, qui a dû être admis aux soins intensifs et intubé, lui a dit qu'il n'avait jamais été aussi malade de sa vie, raconte le médecin. Ce patient, très anti-vaccin, était en larmes et me demandait : vais-je mourir?

Les vaccins sont pourtant sécuritaires, rappelle-t-il. Je lui ait dit : "Je pense que si vous étiez vacciné, vous et moi n'aurions pas cette conversation aujourd'hui".

Le président de Doctors Manitoba, Kristjan Thompson, s'inquiète de l'accès aux soins pour les patients qui n'ont pas la COVID-19. Photo : Gracieuseté de Doctors Manitoba

Ce qui l'inquiète, c'est aussi que d'autres patients, aux prises avec d'autres maladies, ne peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin en raison de la pression exercée par la pandémie sur le système. Un de ses patients a dû attendre 12 heures aux urgences avant qu'on lui diagnostique une appendicite.

Un groupe de travail demandé

Doctors Manitoba demande au gouvernement de fixer une date pour remettre le système de santé à niveau. L'association demande aussi la création d'un groupe de travail formé entre autres de travailleurs de la santé de première ligne, qui fournirait des rapports mensuels.

De son côté, la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, a déclaré dimanche lors d’une entrevue à l’émission Rosemary Barton Live qu’un groupe de travail sera bientôt annoncé pour régler la situation. Mme Gordon a également lancé un appel aux soignants pour les aider à effectuer ces procédures médicales.

Avec les informations d'Austin Grabish