Plaidoyer en faveur de la revitalisation du site de l’ancienne Auberge nature Cépal

Jimmy Bouchard a reconnu que l’endroit est laissé à l’abandon depuis trop longtemps déjà, ce qui est assurément désolant .

À son avis, il n’est donc pas tellement surprenant qu’un incendie se soit déclaré sur place en fin de semaine et que des vandales aient pris le site pour cible dans le passé. C’est un lieu très attirant pour les gens qui veulent faire des mauvais coups , a-t-il déploré.

C’est une cicatrice dans mon secteur , a-t-il ajouté, d’un ton dépité.

Le conseiller municipal Jimmy Bouchard Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

M. Bouchard a soutenu que pour redresser la barre, il faudra revitaliser l’endroit. D’ailleurs, sans entrer dans les détails, il a précisé qu’un promoteur entretenait le désir de développer un projet résidentiel sur place.

Je veux que ça avance le plus rapidement possible [...] et je pense qu’il va y avoir un développement dans les prochains mois , a-t-il mentionné, enthousiaste.

Des discussions sont en cours entre le service d’urbanisme de la Ville de Saguenay et le promoteur , a indiqué Jimmy Bouchard.

L’objectif visé est de laisser la chance au promoteur de faire le projet qui l’intéresse tout en assurant un meilleur accès aux berges aux citoyens , a résumé le conseiller municipal.