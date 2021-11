Nouveaux campus, expansion d’un centre de recherche : les technologies vertes à l’honneur

Le Centre national en électrochimie et en technologie environnementales (CNETE) du Cégep de Shawinigan veut prendre de l'expansion. Il souhaite obtenir un espace additionnel de 700 mètres carrés. Cet ajout permettrait d’y installer un laboratoire de recherche dédié à la filière batterie, plus particulièrement à la caractérisation, au contrôle de qualité et au recyclage des batteries.