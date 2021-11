Ne pas baisser la garde, même si le pire de la 4e vague est passé, dit un médecin

Avec 45 patients aux unités de soins intensifs dimanche, soit 40 de moins qu'au pire moment de la 4e vague, les hôpitaux de la Saskatchewan ne peuvent pas encore reprendre leur souffle, selon des médecins et des infirmières. Des professionnels de la santé continuent de mettre la population en garde contre le virus.

Le 20 octobre dernier, 88 Saskatchewanais atteints de la maladie se trouvaient aux soins intensifs. Cette donnée inclut les patients transférés en Ontario pour y recevoir des soins.

Le 1er novembre, la Saskatchewan comptait 81 patients aux soins intensifs. 26 patients, soit environ le tiers, étaient soignés dans des hôpitaux en Ontario ce jour-là.

Dimanche, seuls 12 des patients de la Saskatchewan aux soins intensifs étaient soignés en Ontario.

Mise en garde

Si le nombre de cas de COVID-19 tend à diminuer, le Dr Alexander Wong, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de la Saskatchewan, met la population en garde contre tout relâchement.

Nous avons déjà dépassé le pire à ce stade, mais nous ne sommes pas dans une bonne situation. Une citation de :Dr Alexander Wong, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de la Saskatchewan

Il explique que le transfert des patients en Ontario a donné une bonne marge de manœuvre au personnel, même si cette solution n’aurait jamais dû être nécessaire. Il ajoute que le transfert des patients a permis d’ouvrir des lits pour les urgences, de soulager en partie les ressources humaines et d'éviter de devoir faire un triage des patients.

Le Dr Alexander Wong souligne qu’un patient en phase post-opératoire ne prend que quelques jours pour se rétablir aux soins intensifs, s’il ne rencontre pas de complications. Le séjour des patients atteints de la COVID-19 est souvent plus long.

Selon les données de l’Institut canadien d’information sur la santé, les lits de soins intensifs destinés aux patients les plus malades ou ayant besoin d’interventions chirurgicales complexes, ont été occupés par des personnes atteintes de la COVID-19. Ces patients ont passé en moyenne plus de 11 jours dans les unités de soins intensifs entre avril et juin 2021.

Poids sur les travailleurs de la santé

La présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan, Tracy Zambory, affirme que des centaines d’infirmières de l'hôpital St. Paul de Saskatoon disent ne pas avoir été soulagées par le transfert des patients.

La pression est toujours aussi forte, nous sommes toujours dans une crise profonde dans cette province. Une citation de :Tracy Zambory, présidente du Syndicat des infirmières de la Saskatchewan

Elle demande aux dirigeants provinciaux d’écouter les médecins et les infirmières et de renforcer les mesures de santé publique.

Renforcement des mesures

Le Dr Alexander Wong souhaite que les autorités sanitaires concentrent leurs efforts pour éviter une cinquième vague de COVID-19 dans la province. Il espère que des moyens seront mis en place pour permettre au système de santé de revenir tranquillement à la normale.

Selon lui, cela passe notamment par le maintien du port du couvre-visage, par la restriction des rassemblements intérieurs, par le resserrement de la preuve de vaccination sans possibilité de test négatif pour les activités non essentielles, par une meilleure ventilation dans les lieux publics et par des appels de troisième dose de vaccin.

D'après les informations de Dayne Patterson