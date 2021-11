Les employés des foyers pour aînés doivent avoir reçu au moins 1 dose

Les personnes qui ne seront pas vaccinées devront présenter une exemption médicale valide.

Au départ, le personnel des foyers de soins de longue durée devait être entièrement vacciné lundi, mais le ministère des Soins de longue durée avait reporté, le 4 novembre, cette date au 13 décembre.

Le gouvernement ontarien explique que ce changement a été effectué pour tenir compte des nouvelles directives du Comité consultatif national de l'immunisation concernant les intervalles entre les doses de vaccin.

Les intervalles entre les première et deuxième doses d'une série de deux vaccins contre la COVID-19 qui semblent être optimaux sont maintenant les suivants :

Huit semaines pour les vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna)

Au moins huit semaines pour le vaccin Vaxzevria d'AstraZeneca

La politique de vaccination obligatoire, qui s'appliquera désormais le 13 décembre, touche le personnel, les travailleurs de soutien, les étudiants et les bénévoles qui doivent se rendre dans les centres de soins de longue durée.

Les visiteurs et les proches aidants ne sont pas touchés par la directive ministérielle. Elle ne s'applique pas non plus au personnel des maisons de retraite.

Le personnel qui ne sera pas complètement vacciné ou qui ne présentera pas une exemption médicale valide à la date limite ne pourra plus entrer dans les foyers de soins de longue durée pour y travailler.

Ce sera à l'employeur de déterminer si l'employé est affecté à d'autres tâches à l'extérieur du centre ou mis à pied.

Les données gouvernementales de vendredi matin montrent que 98 % des travailleurs des soins de longue durée ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, alors qu'un peu plus de 95 % sont pleinement vaccinés.

Avec des renseignements recueillis par CBC News