Journée mondiale du sida : la coalition de la N.-É. recherche des foulards rouges

L’idée, c’est de souligner la journée mondiale de la lutte contre le sida le 1er décembre, pour mettre en lumière la prévention et les traitements du VIHvirus de l'immunodéficience humaine .

Le projet est né en Ontario en 2012, mais est depuis devenu pancanadien. Il consiste à accrocher des foulards sur les lampadaires et les clôtures pour rappeler l'idée des rubans de sensibilisation, explique Chris Aucoin, le directeur général de la coalition.

Il estime que le projet permettra de sensibiliser de nouveaux citoyens à cette cause. M. Aucoin croit qu’il faut leur rappeler que le virus n’a pas disparu et qu’il s’agit toujours d’un problème, bien qu’il reconnaisse que la situation se soit améliorée.

Le directeur général de la coalition soutient que la lutte contre le VIHvirus de l'immunodéficience humaine n’a pas fait partie des préoccupations des citoyens depuis longtemps . M. Aucoin pointe du doigt le manque de fonds et de ressources de la coalition et d’autres organisations du même type pour organiser des campagnes de sensibilisation.

Sans cela, nous n’avons pas pu nous attaquer aux préjugés qui existent depuis le début de la crise du VIH , explique-t-il.

De gauche à droite, Jennifer Flynn, la responsable du Red Scarf Project, Dylan Samson, coordonnateur, et Chris Aucoin, le directeur général Photo : Courtoisie de la Coalition du sida de la Nouvelle-Écosse

La crise a débuté au des années 1980 et concernait surtout des hommes qui avaient des relations sexuelles avec d’autres hommes et les personnes qui consommaient des drogues par injection. À cette époque, on connaissait peu de choses sur le virus, comme son caractère mortel et la manière dont il se transmet, ce qui a contribué à créer des préjugés qui ont survécu des décennies.

Selon M. Aucoin, il est maintenant possible de détecter le virus et de le traiter. Il assure qu’il est même possible de le rendre impossible à détecter à l’aide des bons médicaments, ce qui veut dire qu’il ne peut être transmis. Il attribue les préjugés à la désinformation. En s’attaquant à la désinformation et à la peur, M. Aucoin est persuadé que plus de personnes subiront des tests de dépistage et iront chercher les traitements et l’aide dont ils ont besoin sans avoir honte.

Des foulards rouges

C’est pour combattre les préjugés que la coalition a décidé de lancer le projet Red Scarf au centre-ville d’Halifax. Ces rubans de sensibilisation géants sont un symbole connu selon M. Aucoin, ajoutant qu’ils seront accompagnés d’un message sur l’état du virus en 2021, ainsi que sur les tests, la prévention et les traitements.

J’aime la simplicité de cette initiative, en espérant qu’elle fonctionne , explique-t-il.

La coalition a donc besoin de foulards. Elle lance un appel aux tricoteurs et aux adeptes du crochet. Elle cherche à se procurer de 100 à 150 foulards, mais la coalition accepte aussi les dons de laine rouge et de foulards usagés qui sont toujours en bon état.

Après le 1er décembre, n’importe qui pourra prendre les foulards, mais M. Aucoin espère qu’ils se retrouveront entre les mains de ceux et celles qui en ont le plus besoin.