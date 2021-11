Rugby féminin : les Gee-Gees rendent les armes en finale canadienne

À la mi-temps, les Gee-Gees étaient nez à nez avec leurs rivales. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire avec une égalité de 15 à 15.

Mais dans la deuxième portion du match ultime, les Gaels ont pris l’ascendant sur les fières représentantes de l’Université d’Ottawa, l’emportant 26 à 18, terminant ainsi leur saison n’ayant pas subi la moindre défaite.

Le programme ottavien aurait aimé que la médaille soit dorée, mais leur récolte argentée leur permet de mettre la main sur une sixième médaille au cours des six derniers championnats canadiens.

Dans les minutes qui ont suivi la fin des hostilités, l’ailière des Gee-Gees, Alexandra Ondo, a su analyser les causes derrière le revers : C’est une question de discipline. On a pris des pénalités et on a fait des erreurs, qui leur ont permis de marquer beaucoup de points.

La Gatinoise était aussi très émotive à l’idée qu’elle venait tout juste de clore sa carrière universitaire. Ainsi, elle ne portera plus jamais l’uniforme des Gee-Gees. Je n’ai aucun regret. Je suis contente d’avoir passé la saison avec les filles, d’être revenue pour une dernière année.

Originaire de Gatineau, Alexandra Ondo en était à sa cinquième saison avec les Gee-Gees. Photo : Robin Kasem

Pour elle, c’est la conclusion d’une carrière bien remplie, que ce soit sur le plan collectif et individuel. Il y a quelques jours, elle a été nommée sur la première équipe d’étoiles canadiennes pour une quatrième saison de suite.

Au-delà des exploits, des victoires et des défaites, l’athlète se souviendra de l’esprit de cohésion qui a régné au sein du groupe tout au long de la saison. À travers les deux années sans pouvoir disputer un seul match en raison de la pandémie de COVID-19, on a développé une belle amitié. On avait une bonne connexion. Personne n’avait peur d’être soi-même , a-t-elle affirmé avec un élan de nostalgie et de reconnaissance.

Des conditions difficiles

Sans vouloir trouver des excuses, Alexandra Ondo a avoué lors de son entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau que la rencontre a été disputée dans des conditions difficiles : il pleuvait, il faisait 4 degrés Celsius et il s'agissait d’un troisième rendez-vous en cinq jours.

On s’attendait à tout, même à de la neige, mais je préfère nettement la pluie que la neige!

Côté stratégie, les conditions météorologiques ont changé les plans des Gee-Gees. Nous sommes deux équipes qui ont l’habitude de jouer sur les bordures du terrain, alors ça nous a un peu affectés.

Lauren Minns et Alexandra Ondo (à droite) a été l'une des meneuses de l'équipe de rugby des Gee-Gees en 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Équipe hôtesse du championnat canadien, les Gaels pouvaient compter sur la présence de leurs partisans, mais les étudiantes-athlètes de l’Université d’Ottawa n’étaient pas en reste. Beaucoup de familles des joueuses ont fait le voyage, et certaines équipes éliminées se sont ralliées à leur cause.

C’était bien de voir qu’on avait tout ce soutien, mais moi, quand le match commence, je n’écoute pas le bruit , a conclu celle qui avait savouré un titre canadien en 2017.

Avec les informations d’Ismaël Sy