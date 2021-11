Silence radio sur l’avenir des terres des Soeurs de la Charité

Il s’est passé plus de 70 jours depuis le dépôt de la proposition d’achat du gouvernement du Québec aux Soeurs de la Charité , elles qui avaient 21 jours pour y répondre. Bien que ce délai soit largement dépassé, les deux parties refusent de commenter l’affaire. Impossible de savoir où en sont les négociations.

Joint au téléphone, le porte-parole de la communauté religieuse, Jean Gagné, a rapidement lancé nous ne commenterons pas . Même réponse du côté de Justin Carrier, l’attaché de presse du ministre de l’Agriculture qui nous assure qu’il nous tiendra au courant d'éventuels développements.

La proposition de Québec a été présentée le 9 septembre à la communauté religieuse qui avait 21 jours pour prendre une décision. Le gouvernement souhaite aménager un agroparc combinant agriculture, enseignement et recherche sur ces terres d'environ 250 hectares.

Les détails financiers n'ont pas été dévoilés, mais l'offre correspondrait à l'évaluation municipale de ces terres qui avoisine les 30 millions de dollars.

Le maire en a parlé à M. Legault

Vendredi, le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, a discuté avec le premier ministre François Legault lors d'une première rencontre officielle.

Selon nos informations, l'enjeu des terres des Soeurs de la Charité faisait partie du menu des discussions entre les deux élus. Il n'a toutefois pas été soulevé lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre.

En mai dernier, le parti de Bruno Marchand, Québec forte et fière (QFF), avait clairement affiché ses couleurs, étant en faveur de la protection de la vocation agricole de ces terres situées dans l'arrondissement de Beauport.

Les terres des Soeurs de la Charité dans l'arrondissement de Beauport. Photo : Radio-Canada

Un engagement électoral

La nouvelle conseillère du district de Louis-XIV, Maire-Pierre Boucher, a fait de cet enjeu un de ses engagements électoraux.

C'est d'ailleurs cette conseillère de l'équipe de QFF qui a hérité, entre autres, du dossier de l'aménagement du territoire au comité exécutif.

Par courriel, elle écrit que l'important, c’est que ces terres soient préservées et nous serons dans un esprit de collaboration [avec le gouvernement du Québec] .

Elle dit avoir confiance en les démarches qui sont en cours entre le gouvernement et les Soeurs de la Charité. Nous sommes d’avis que le dossier doit cheminer cela dit , ajoute-t-elle.

D'après Mme Boucher, l'agriculture de proximité permet à une ville de réduire son empreinte environnementale tout en créant un filet social dans les quartiers, qui deviennent ainsi plus autonomes.

Maire-Pierre Boucher se trouve à gauche du maire sur cette photo prise lors de l'annonce des membres du comité exécutif. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Dans les plus chères au Québec

Selon Dyane Cotnoir, courtier immobilier agréé et experte du domaine agricole, ces terres de 250 hectares en plein coeur de Beauport ont une très grande valeur.

Pour des terres agricoles, 30 millions, ça ressemble au prix des super belles terres agricoles en Montérégie, on parle de terre avec un sol qu'on peut complètement cultiver. C'est dans les plus chères du Québec , affirme-t-elle.

Le délai de 21 jours mentionné lors de la proposition d'achat lui accroche un sourire. Aujourd'hui, répondre à une offre de cette valeur en 21 jours, c'est quasiment impossible , croit-elle.

Mme Cotnoir explique que ce premier délai a pu être établi pour lancer les discussions.

Elle croit qu'il est possible que les négociations soient encore en cours. Ou, c'est possible aussi qu'ils se soient entendus sur le prix, mais que la vente soit sous certaines conditions. Ils sont peut-être en train de faire des vérifications, avant que tout soit accepté, on ne sait pas , poursuit-elle.

Dans des cas comme celui-ci, elle ne serait pas surprise si le processus prenait entre six mois et un an avant d'en arriver à un acte de vente officiel.