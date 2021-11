Le rêve d’une retraite bousillé par Phénix

André Thivierge, retraité depuis huit mois, est l’une de ces personnes laissées pour compte par ce système de paye qui a contrecarré les finances et la vie de bon nombre de travailleurs et de retraités.

Depuis qu’il a pris sa retraite, André Thivierge attend le versement de son indemnité de départ, une prime équivalente aux années d’ancienneté cumulées par certains fonctionnaires fédéraux. Moi, j’avais accumulé 20 ans, ce qui est quand même intéressant.

Il se demande réellement quand il verra la couleur de cette somme d’environ 50 000 $.

Cet argent-là, je ne peux pas l’utiliser dans ma planification de retraité. Une citation de :André Thivierge, retraité depuis huit mois

Est-ce que ça va être en février 2022? En juillet 2022? Ou en 2023? Je n’en ai aucune idée, et c’est ça qui est le plus aberrant pour les retraités : nous n’avons aucune réponse.

Pour André Thivierge, ce n’est pas faute d’avoir essayé. Il a multiplié les appels et les courriels pour joindre le Centre de paye. Il a expliqué n’avoir reçu qu’une lettre très générique disant qu’on n’allait pas lui répondre sauf si le Centre de paye a des questions à lui poser. C’est tout ce que j’ai eu comme réponse.

Son dossier n’a toujours pas été assigné à un agent. Quand je demande à quel moment vous pensez que [le paiement] va passer, on me dit qu’on ne le sait pas et qu’on ne peut pas me le dire, on se sent un peu laissé de côté , a-t-il déploré.

Dans une lettre ouverte publiée récemment dans plusieurs médias, un autre retraité de Gatineau, Jean Beaudin, a plaidé qu’il attend toujours son indemnité.

On me répond que mon dossier est en traitement, ou encore qu’il n’a pas encore été assigné. On me dit d’être patient, et de rappeler plus tard. , a-t-il écrit dans son message qui a notamment été partagé dans Le Devoir.

Le souhait de M. Beaudin est maintenant que tout cela soit réglé avant sa mort puisqu’il espère que ce ne seront pas mes ayants droit qui auront à assurer le suivi de mon dossier si je venais à trépasser avant de recevoir mon indemnité .

Sa lettre a créé beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, où beaucoup de gens disent attendre eux aussi, parfois même depuis plus de deux ans.

«On me répond que mon dossier est en traitement, ou encore qu’il n’a pas encore été assigné», a déploré Jean Beaudin. Photo : Capture d'écran

Des histoires comme cela, il y en a des tonnes, et André Thivierge le sait bien. Trop bien. Wow, c’est quand même assez significatif , a-t-il réagi, impuissant.

Selon le vice-président de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Stéphane Aubry, il y a plus de 200 000 dossiers en attente de traitement par Phénix.

[Le Centre de paye] se retrouve encore avec un gros backlog, une grosse file de traitement qui doit malheureusement être traitée manuellement avec une calculatrice. C’est donc lourd et long.

L'Association nationale des retraités fédéraux continue, elle aussi, de talonner le Secrétariat du Conseil du Trésor dans l’espoir de rattraper ces retards lors du mois de décembre.

