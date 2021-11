L’acteur de théâtre et de cinéma David Fox est décédé

M. Fox est né à Kirkland Lake, Ontario, en 1941.

Le directeur artistique du festival Blyth a annoncé que M. Fox est décédé à l'âge de 80 ans dans un hospice de Toronto à la fin de la semaine dernière, après une longue bataille contre le cancer.

M. Fox est devenu une figure de proue de la scène théâtrale alternative du Canada au début des années 1970.

Il s'est fait connaître pour ses performances aux débuts du théâtre Passe Muraille de Toronto, en jouant des rôles dans des productions phares telles que The Farm Show et 1837 : The Farmer's Revolt.

Il s'est ensuite produit dans de grandes salles à travers le pays, notamment au Festival de Stratford et au Mirvish Royal Alexandra Theatre.

Il a également décroché de nombreux rôles au cinéma et à la télévision, jouant un personnage récurrent dans la série Road to Avonlea de la CBC.

À la fin de sa vie, M. Fox a occupé le rôle principal dans la production de 2015 du Roi Lear du Watershed Shakespeare Festival Collective.

Parmi les distinctions qu'il a reçues, mentionnons le prix Dora Mavor de 1999 pour sa prestation dans la pièce The Drawer Boy du théâtre Passe Muraille, et le prix Sterling pour son rôle dans la pièce The Invention of Poetry de 1989 au théâtre Citadel d'Edmonton.

M. Fox est membre de l'Ordre du Canada depuis 2018.

La nouvelle de la mort de M. Fox a suscité plusieurs hommages sur les médias sociaux. Le directeur artistique du festival Blyth, Gil Garratt, l’a qualifié de titan de la scène canadienne.

Avec sa stature imposante et son esprit incisif [...] M. Fox possédait le genre de pouvoir sur scène qui nous entraînait tous plus profondément dans le rêve , a écrit M. Garratt sur Facebook.

Avec les informations de La Presse canadienne