Un secteur de Calgary a un taux de vaccination de 99 % des personnes admissibles

Un secteur du nord-est de Calgary défie les taux de vaccination du reste de la province, puisque 99 % de sa population admissible, formée des personnes de 12 ans et plus, a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Dans la même région, le taux de vaccination atteint 100 % chez les personnes de 60 à 74 ans.

Dans le reste de la province, 88 % des personnes admissibles ont reçu au moins une dose, alors que 82 % sont considérées comme pleinement vaccinées.

Pourtant, le nord-est de Calgary ne semblait pas en voie d’atteindre ce niveau de vaccination à la fin de 2020, lorsque la région avait un fort taux d’infection.

Selon la Dre Annalee Coakley, la médecin en chef de la clinique Mosaic Refugee Health, le faible attrait pour la vaccination des habitants du secteur au début de 2021 est principalement lié à un manque de connaissances informatiques, une barrière linguistique et un manque d’accès au vaccin pour les plus jeunes.

Un centre de vaccination doté d’employés capables d’intervenir dans 72 langues en plus d’offrir du transport et des heures d’ouverture prolongées ont permis à un grand nombre d’habitants de se faire vacciner.

Village Square est devenu un modèle. Quand on enlève les barrières, les gens viennent se faire vacciner , explique la Dre Coakley.

Le taux de vaccination atteint 95 % dans un quartier d’Edmonton

Le deuxième plus haut de premières doses de vaccin de la province est dans le quartier West Jasper Place et ses environs, à Edmonton. Dans ce secteur, 95 % des habitants de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin.

Cinq autres secteurs de la province ont un taux de vaccination dépassant les 90 %. Deux sont à Calgary, deux à Edmonton et une à Saint-Albert.

Avec les informations d’Helen Pike et Dan McGarvey