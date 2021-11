Les premières chutes de neige sont prometteuses pour le secteur des sports d’hiver

Il s’agit d’une filière qui a gagné en popularité depuis le début de la pandémie, au grand bonheur des clubs sportifs et des magasins.

C'est génial de voir les gens prendre de bonnes habitudes, c'est quelque chose que nous essayons d'installer chez les gens depuis longtemps , se réjouit le copropriétaire du magasin Escape Sports de Saskatoon, Marcus Storey.

L’établissement s’attend cette saison, comme c’est le cas au cours des dernières années, à faire face à la difficulté de répondre à la forte demande.

L'an passé la Saskatchewan a connu une saison exceptionnelle de ski de fond à cause des conditions météorologiques plus favorables, et ce, malgré le contexte de la pandémie.

La popularité du sport est telle que les articles de ski se sont raréfiés dans les magasins de vente d’équipements sportifs.

Cette année, des clubs sportifs devraient également composer avec un trop grand nombre de renouvellement d’abonnements, comme c’est le cas au Club de ski de fond de Saskatoon où les chiffres sont plus élevés qu’avant la pandémie.

Cet engouement s’explique par l’accessibilité à la pratique du ski de fond et la distanciation sociale qui est plus facile à respecter, constate le présidente du Club de ski de fond, Gail Motsi.

Il convient à tous les âges, des petits enfants aux adultes et aux personnes plus âgées, il s'adresse donc à un large éventail de personnes et je pense qu'il est assez facile d'apprendre à skier, même si vous ne skiez pas bien, vous êtes toujours dehors.

Selon Mme Motsi, plusieurs endroits dont des parcs et des terrains de golf sont aménagés par le club de ski de fond de Saskatoon afin de permettre aux gens de pratiquer leur sport tout en admirant la nature.

Avec les informations d'Olivier Hamel