Les résultats de tests de COVID-19 à nouveau disponibles en ligne

Le ministère de la Santé de la province en a fait part dimanche sur Twitter.

Dans un courriel envoyé à CBCCanadian Broadcasting Corporation dimanche, un porte-parole a expliqué que l'accès au portail a été graduellement rétabli samedi soir.

Le ministère de la Santé recommande toutefois de continuer à suivre les directives formulées par la santé publique relativement à l'auto-isolement.

Le portail n'était plus en ligne depuis le début de la cyberattaque, le 30 octobre. L'incident a paralysé des services et entraîné l'annulation de rendez-vous, d'examens et de chirurgies, en plus d'exposer les données de centaines de patients et d'employés de trois régies de santé.

De nombreux autres services perturbés par la cyberattaque doivent reprendre lundi, notamment les prises de sang et les services d'imagerie médicale dans les quatre régies régionales de santé, puisque les services informatiques requis sont à nouveau fonctionnels dans les établissements de la régie centrale, notamment les services de laboratoire (incluant les analyses de sang).

Les patients des régies de santé de l'Est et du Centre qui ont des rendez-vous prévus lundi doivent s'y présenter à moins d'avis contraire.