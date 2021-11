Vandalisme d’une mosquée de North York : la police de Toronto enquête

Les agents ont attrapé le suspect peu après un incident qui aurait eu lieu au centre islamique de la Congrégation islamique de Toronto et de la région (TARIC) le 9 novembre. Personne n'a été blessé. La police a été appelée à la mosquée vers 19 h 50.

Selon les policiers, un homme a été aperçu sur les images de sécurité s'approchant de la mosquée et lançant une pierre sur l'entrée, brisant une fenêtre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'incident s'est produit vers 19 h 50 selon les images de sécurité. Photo : offerte par TARIC

Keith Smith, porte-parole du Service de police de Toronto, a condamné ce qu'il qualifie de geste de vandalisme. Il a déclaré que la police poursuivait son enquête.

Des incidents de ce genre déchirent le tissu de la société , a déclaré M. Smith aux journalistes présents à la mosquée dimanche.

Bien qu'il n'y ait pas eu de blessures physiques, je dirais qu'il y a des blessures telles que des dommages émotionnels, des dommages psychologiques.

Haroon Salamat, président du TARICCongrégation islamique de Toronto et de la région , a déclaré qu'il existe des actes délibérés et dangereux visant les lieux de culte et que ces incidents ne se produisent pas de manière isolée.

M. Salamat a déclaré qu'un gardien de la mosquée qui s'apprêtait à partir a été témoin du vandalisme et a immédiatement appelé le 911.

Tous les sites religieux et tous les lieux de culte devraient être un refuge sûr , a déclaré M. Salamat dans un communiqué de presse dimanche.

Malheureusement, en l'espace de quatre mois, un autre vilain incident de vandalisme délibéré s'est produit au centre islamique TARICCongrégation islamique de Toronto et de la région .

Le maire John Tory a visité la mosquée dimanche pour montrer son soutien.

M. Tory a déclaré que les actes de vandalisme contre les lieux de culte sont extrêmement irrespectueux et que les habitants de Toronto sont solidaires des membres de la mosquée.

Nous serons là pour prendre la parole, nous lever, nous manifester et agir en votre nom et au nom de tous les habitants de Toronto qui ont le droit de vivre dans un environnement respectueux , a déclaré M. Tory.

La semaine dernière, les dirigeants de la communauté musulmane du Canada ont exhorté le gouvernement de l'Ontario à prendre des mesures immédiates contre l'islamophobie et à adopter des mesures pour aller à la racine de la discrimination systémique .

Lors d'une conférence de presse à l'extérieur de l'Assemblée législative de l'Ontario, les représentants du Conseil national des musulmans canadiens, accompagnés d’un imam de London, en Ontario, ont demandé à la province d'adopter une loi pour lutter contre les formes violentes et systémiques d'islamophobie.

Avec les informations de CBC News