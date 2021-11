Une écrivaine crie salue la reconnaissance des Autochtones en situation de handicap

L'amputée quadrilatérale qui défend les intérêts des personnes autochtones vivant avec un handicap, estime que c'est un développement important .

Nous allons être inclus dans la société et j'espère que nous pourrons vraiment aller de l'avant grâce à ce mois et à cette sensibilisation , déclare-t-elle dimanche à CBC.

L'écrivaine crie Frances Sinclair-Kaspick croit que le mois de sensibilisation à la situation des Autochtones vivant avec un handicap permettra de réaliser de sprogrès importants. Photo : Frances Sinclair-Kaspick

Le mois de sensibilisation à la réalité des Autochtones vivant avec un handicap a été lancé à l'origine par le British Columbia Aboriginal Network on Disability Society en 2015. L’objectif est de provoquer une prise de conscience à propos de ces barrières et des problèmes auxquels les peuples autochtones vivant avec un handicap et leurs familles sont confrontés chaque jour , mentionne le site Internet de l’organisme.

Selon Statistique Canada, les Autochtones du Canada connaissent un taux d'invalidité plus élevé que celui de la population générale.

Par ailleurs, ils éprouvent des difficultés à accéder aux mêmes services que les personnes vivant dans les centres urbains, selon Frances Sinclair-Kaspick.

J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'utiliser tout cela et de vivre ici, en ville. Beaucoup de personnes handicapées sont obligées de déménager et de résider ici en ville, de quitter leur communauté, leur famille et leur soutien pour des raisons médicales et d'adaptation , explique-t-elle.

Selon elle, le fait de reconnaître la disparité entre les Autochtones et les non-Autochtones est une étape importante dans la gamme des actions attendues.

Nous avons besoin que les aides soient élargies et qu'elles soient conçues pour répondre à nos besoins spécifiques , a-t-elle ajouté.

Le manque d'accès à l'emploi est l'autre obstacle auquel font parfois face les personnes handicapées d’origine autochtone.

Mme Sinclair-Kaspick explique qu’elle a tenté d'apporter une solution à ce problème dans un groupe de soutien, le Aboriginal Disabled Self-Help Group, toujours en activité.

Nous avions des conseillers en matière d'emploi et de conseil pour identifier les objectifs, éduquer et aussi trouver des emplois spécifiques à leurs capacités de travail , dit-elle.

En 2018, Frances Sinclair-Kaspick a écrit le livre The Mountain Within, qui relate sa vie, notamment le fait d'avoir été élevée par sa grand-mère.

Avec les informations de Stephanie Cram