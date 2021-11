En Alberta, le code QR sera obligatoire dès lundi pour manger au restaurant

Dovovan Workun, un client du Café bicyclette à Edmonton, est très heureux de pouvoir utiliser le sien pour la première fois.

Enfin , lance-t-il. Les autres preuves que l’on pouvait télécharger me semblaient un peu suspectes et faciles à falsifier.

Depuis septembre, les Albertains peuvent présenter des preuves de vaccination sous plusieurs formes, dont certaines ont parfois été critiquées, notamment en raison de failles de sécurité.

Dès lundi, seuls les dossiers de vaccination des Premières Nations, des Forces armées canadiennes et ceux délivrés par d'autres provinces et territoires seront également acceptés.

Les exemptions médicales et les résultats négatifs à un test de dépistage de moins de 72 heures seront, eux aussi, toujours acceptés.

La transition ne va pas être compliquée

Selon Nawal Rajabi, la gérante du Café bicyclette, environ 80 % des clients utilisent déjà le code QR.

Ç'a été bien médiatisé, les gens le savent et c’est devenu une habitude , dit-elle.

Elle et son équipe utilisent cette technologie depuis un certain temps. Avec l’équipe, on a eu le temps de pratiquer et d’avoir l'habitude de vérifier les vaccins avec le code. Je pense que la transition ne va pas être compliquée , indique-t-elle.

Pour elle, la sécurité est la priorité et le code QR permet d’éviter les ambiguïtés.

Le code QR est pour nous une preuve d’authenticité qui permet d'assurer la sécurité de nos clients et de notre personnel, bien sûr. Une citation de :Nawal Rajabi, gérante du Café bicyclette

Elle est surtout reconnaissante de pouvoir garder son commerce ouvert après avoir pris un grand coup , ces deux dernières années, à cause de la pandémie.

Toutefois, il y a un petit bémol, selon Cathy Dupuis, qui a un code QR d’une autre province.

Le code QR de la Saskatchewan ne fonctionne pas toujours, ici, en Alberta. Nous devons donc indiquer la date réelle de notre vaccination , explique-t-elle.

Elle préférerait voir un système pancanadien de preuve vaccinale à code QR.

Plus facile

Pour Kyla Kazeil, copropriétaire du restaurant The Common, à Edmonton, cette procédure est un soulagement.

Le code QR est plus facile à utiliser , raconte-t-elle. Ça va nous éviter de vérifier différents morceaux de papier ou sensibiliser les gens ou leur expliquer les règles constamment.

Selon elle, Services de santé doit tout de même continuer d'accompagner les restaurateurs moins habitués à cette technologie, qui pourraient avoir des difficultés à l'utiliser.