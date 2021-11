Rosanne Casimir est réélue cheffe de la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc

La communauté a reçu l'attention du pays entier, au printemps, après avoir fait la découverte d'environ 200 sépultures anonymes près de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops. La nouvelle a amorcé un mouvement de recherche de sépultures autour d'anciens pensionnats pour Autochtones partout au pays.

Lors d’élections tenues samedi, Rosanne Casimir a récolté une majorité des votes, soit 245 des 475 votes admissibles.

Sept conseillers ont également été élus pour un mandat de trois ans. Il s’agit de Marie Baptiste, Thomas Blank, Nikki Fraser, Joshua Gottfriedson, Justin Gottfriedson, Dave Manuel et Morning-Star Peters. Mme Baptiste, M. Blank et M. Gottfriedson siégeaient déjà comme conseillers.

La cheffe Casimir a fait campagne en promettant de faire construire un nouveau centre pour aînés, un centre de guérison et un musée dans sa communauté.

Jeanette Jules et Chad Gottfriedson, tous les deux d'anciens conseillers, se présentaient également dans la course à la chefferie aussi. Jeanette Jules a obtenu 149 voix et Chad Gottfriedson, 81.

La Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc compte 1400 membres, dont environ 1100 étaient avaient le droit de vote.

La cérémonie d’investiture pour les nouveaux élus aura lieu lundi.