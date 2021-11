Le masque de Marc-André Fleury conçu par un artiste autochtone

Patrick Hunter, artiste et graphiste ojibwé de Red Lake, en Ontario, qui est actuellement établi à Toronto, a collaboré avec les Blackhawks de Chicago plus tôt cette année afin d’établir la déclaration de reconnaissance des terres de l'équipe, qui est jouée au début de chaque match.

Or, M. Hunter a de plus conçu un masque pour le gardien des Hawks Marc-André Fleury. Celui-ci l'a porté lors d'un récent match contre les Penguins de Pittsburgh pour souligner le Mois du patrimoine autochtone aux États-Unis.

Les motifs floraux ojibwé superposés sur un fond noir est une image unificatrice représentant les cultures indigènes des Grands Lacs, a-t-il expliqué.

Les sept plumes qui superposent les motifs floraux représentent les Enseignements des sept grands-pères, c’est-à-dire sagesse, amour, respect, bravoure, honnêteté, humilité et vérité, a-t-il ajouté.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La famille de mon épouse est d'origine abénakise et mi’kmaw, et je voulais faire quelque chose de spécial pour reconnaître et célébrer le Mois du patrimoine autochtone , a déclaré M. Fleury sur le site web des Hawks. J'ai eu la chance de travailler avec l'artiste autochtone Patrick Hunter sur une édition spéciale du masque, et j'adore son design, notamment l'inclusion des fleurs et des plumes.

M. Hunter a travaillé pour la première fois avec l'organisation de Chicago en février, lorsqu'il a conçu l'œuvre d'art pour la reconnaissance de la terre qui passe avant chaque match à domicile. Quelques mois plus tard, l'équipe l'a contacté à nouveau, lui demandant de concevoir un masque pour M. Fleury.

C'est en quelque sorte la suite de l'illustration de la reconnaissance du territoire , a déclaré M. Hunter.

Conversation grâce aux œuvres d'art

M. Hunter affirme avoir été témoin de beaucoup d'intégrité de la part des Blackhawks et il affirme avoir confiance dans les plans de l'organisation visant à participer à la réconciliation.

C'était une bonne occasion d’aider [les Blackhawks] à comprendre que [la réconciliation est] un long processus et qu'ils ont beaucoup de fans à éduquer sur les questions relatives aux Premières Nations , a déclaré M. Hunter.

C'est le genre de chemin sur lequel ils sont engagés , a-t-il ajouté.

L'artiste a déclaré que c'est toujours une expérience surréaliste de voir son travail à la fois dans la reconnaissance du terrain et sur le masque de Marc-André Fleury.

Avec les informations de CBC News