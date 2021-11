La pluie force la fermeture d’autoroutes en Colombie-Britannique

Le ministère des Transports de la Colombie-Britannique invite les automobilistes à éviter les déplacements non essentiels après que des autoroutes ont été fermées en raison de coulées de boues causées par la pluie.

Un éboulement est survenu sur l'Autoroute 1 vers 10 h, dimanche, près de la route Toll et du croissant Skalula, forçant la fermeture de la route. L'autoroute a également été fermée à l'est de Chilliwack à cause d'une coulée de boue dans les environs de l'île Herrling.

Peu de temps après, une autre coulée de boue est survenue sur l'Autoroute 5 (Coquihalla) près du refuge Great Bear. Elle a recouvert la chaussée et laissé derrière elle de nombreux débris.

La Coquihalla est fermée entre les sorties 202 et 217 jusqu'à nouvel ordre. DriveBC s'attend à publier une mise à jour de la situation lundi.

Entre-temps, les automobilistes sont invités à privilégier l'Autoroute 3 en attendant la réouverture de la Coquihalla.

D'autres routes de la province, dont la Transcanadienne et l'Autoroute 11 ont également été affectées par la pluie.

Selon DriveBC, le poste frontalier de Sumas est inaccessible. Les automobilistes qui souhaitent se rendre aux États-Unis ou en revenir sont invités à passer par le poste frontalier d'Aldergrove jusqu'à 20 h ou aux postes de Peace Arch et Pacific Highway, qui sont ouverts la nuit.

Des cours d'eau sous surveillance

La pluie qui s'abat sur une partie de la Colombie-Britannique attire également l'attention des autorités provinciales, qui surveillent attentivement le niveau de rivières de l'île de Vancouver, de la vallée du Fraser et des environs de Hope.

Selon David Campbell, du Centre de prévision des régimes fluviaux de la Colombie-Britannique, la pluie actuelle semble un peu plus forte [...] à cause du couvert de neige .

Selon les météorologues, la pluie de cette fin de semaine pourrait s'abattre dans des régions où il a déjà neigé.

Dans les montagnes, les températures atteignent de 5 à 7 degrés, en ce moment, donc on voit de la neige fondre et ajouter encore plus d'eau aux rivières , note M. Campbell.

Les précipitations pourraient également causer des glissements de terrain dans la région métropolitaine de Vancouver, selon des experts.

Les habitants du Lower Mainland devraient éviter de trop s'approcher des rivières et des ruisseaux. Il y a un avis d'inondation possible en vigueur dans ce secteur , précise David Campbell. Nous surveillons la situation de près et publierons les mises à jour sur notre site Internet.

Avec les informations de Christina Jung