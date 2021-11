La DSFM offre une session d’information aux parents sur la vaccination

On voit un besoin de démystifier certaines questions qu'on entend, certains éléments qui nous indiquent que des parents peuvent être un peu dans l'inconnu [...] concernant les vaccins en général [et ceux contre la COVID-19] , affirme le directeur général de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , Alain Laberge.

La session d'information sera présentée par la docteure en immunologie et virologie de l’Université du Manitoba, Julie Lajoie et le microbiologiste médical à l'Hôpital Saint-Boniface, Philippe Lagacé-Wiens. Ils répondront aux questions après leur présentation.

M. Laberge rappelle la nécessité d’offrir des informations en français. Celles-ci ciblent les parents, mais aussi le personnel de la Division scolaire et les élèves.

Lorsqu'on parle du vaccin, on parle du vaccin dans des spécificités médicales et non pas si nous sommes pour ou contre.

Une citation de :Alain Laberge, directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine