Les Vancouvérois bravent la pluie au lancement du marché de Noël

Des centaines de personnes, parapluie à la main, ont fait la file pour l’ouverture du marché de Noël de Vancouver, où ils ont pu goûter au vin chaud et aux mets allemands traditionnels sous les lumières de Noël et la pluie constante.

Cette année est particulièrement spéciale parce que ma famille est en visite du Mexique. Je peux leur montrer quelque chose de différent , explique Vianney Caverera, attablée avec ses proches dans un espace abrité.

Le marché n'a pas eu lieu l'année dernière en raison de la pandémie.

Ça vaut la peine, même dans cette température froide, humide, et franchement, dégoutante , note Heather Mahony, qui est venue avec sa fille de Parksville, sur l’île de Vancouver. Elles se sont cachées en dessous d’un parapluie pour savourer un dessert.

C’est un marché amusant. On l’adore! , explique-t-elle. On se ravitaille avant de se lancer à l’attaque de quelques stands de plus!

L'événement est à l’image des fameux marchés allemands et met en valeur plus de 80 vendeurs de décorations, de bricolage, de produits artisanaux, et de nourriture. Un carrousel illuminé et un énorme sapin brillent alors que des musiciens jouent, à l’abri de la pluie.

Si les visiteurs étaient nombreux, samedi, peu ont essayé le carrousel sous la pluie. Photo : Radio-Canada / William Burr

On est vraiment content d'être là. L'année dernière c'était un peu compliqué. On a loupé Noël, donc les fêtes étaient moins festives , explique Éric Mourre, qui importe de la lavande de France, et en est à sa sixième année au marché.

Éric Mourre vend de la lavande au marché de Noël de Vancouver au nom de son entreprise, Provence en couleur. Photo : Radio-Canada / William Burr

Même avec la pluie, l’énergie est vraiment bonne , dit Lidia Hall, de la Miellerie Golden Meadows, à Pitt Meadows, près de Vancouver.

Pour Cris Hanhausen qui a grandi en Allemagne, venir au marché de Noël de Vancouver est une expérience nostalgique.

Je vis beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de nostalgie. Une citation de :Cris Hanhausen, client au marché de Noël de Vancouver

[Le marché] me ramène à un temps plus ancien, au vieux pays, en Allemagne, où on avait le temps de savourer les petits plaisirs de la vie avec les gens qui nous sont chers , dit-il.

Le marché a lieu jusqu’au 24 décembre.