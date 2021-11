En manque d’espace, la SPA des Cantons ne reçoit plus de chats pour l'adoption

L'organisme a donc pris la décision de suspendre la réception de chats pendant au moins pour une semaine.

Le directeur général de la SPA des Cantons, Carl Girard, explique qu'il n'avait pas le choix de prendre cette décision pour permettre à son équipe de continuer de s'occuper des chats présents au refuge.

On en avait déjà beaucoup en adoption qui sont prêts à partir. Et ça continue d'entrer les chats errants et les abandons en quantité incroyable. On n'a plus de place.

Une citation de :Carl Girard, directeur général de la SPA des Cantons