Sans conseiller élu, Démocratie Québec doit s’acquitter de sa dette

C'est l'heure d'analyser les finances chez Démocratie Québec, qui n'a pas fait élire de conseiller à l'Hôtel de Ville. Pour écouler une dette de 28 000 $, le chef Jean Rousseau se tourne notamment vers les membres du parti et les sympathisants.

Dans un message publié sur Facebook,  (Nouvelle fenêtre) M. Rousseau explique qu'un montant de 20 000 $ sera remboursé grâce au revenu d’appariement de la formation politique, prévu dans la Loi sur les élections municipales.

Le solde de 8 000 $ sera ma responsabilité légale. J’aurai besoin de votre aide et votre solidarité sous forme de dons pour m'acquitter de ce montant , écrit M. Rousseau.

Si la formation avait fait élire un candidat, la dette aurait continué de se rembourser en utilisant les allocations versées aux partis politiques.

Trois ans pour rembourser

En entrevue avec Radio-Canada, le chef de Démocratie Québec a expliqué que sa formation doit soumettre sa démarche aux membres et au directeur général des élections du Québec.

Nous devons démontrer quelles sont nos activités de financement en vue de rembourser ce montant. Ultimement, nous avons trois ans pour écouler cette dette , précise-t-il.

Le chef ne s'en cache pas. Il aimerait régler cette situation le plus rapidement possible. Ce qui explique son message public.

Peut-être ferons-nous une activité avant Noël dans le but de se rassembler et recueillir des fonds, c'est possible , ajoute M. Rousseau.

Bureau vide

Son message a été publié alors qu'il venait de vider son bureau à l'hôtel de ville, samedi. Il en a profité pour remercier les membres et les gens qui l'ont soutenu.

Pour la suite, on est en réflexion. Le parti appartient à nos quelque 400 membres. C'est dans l'ADN du parti de les écouter. Nous voulons un espace de débats, parce que des débats, j'en ai soulevé durant la campagne , affirme-t-il.

Ouvre-t-il la porte à un changement de vocation de Démocratie Québec? peut-être , lance le chef. Ce sera aux membres de décider.