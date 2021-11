Sylvain Gaudreault espérait plus de la COP26

Les 200 pays de la COP26 ont adopté samedi un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète, sans assurer de le contenir à 1,5 °C ni répondre aux demandes d'aide des pays pauvres.

On reconnaît quand même que les énergies fossiles sont nuisibles pour le climat, ça c’est bon car c’était même pas dans l’Accord de Paris , indique le député péquiste.

De dire qu’il faut aller vers une décroissance du charbon, c’est un pas quand même mais c’est clair que c’est insuffisant, et il va falloir être beaucoup plus actif, aller beaucoup plus loin pour être sûr d’atteindre la cible de 1,5 °C.

Sylvain Gaudreault plaide pour un budget carbone pour permettre de cibler le total des émissions que la province peut émettre pour atteindre une cible et de faire un suivi d’année en année.

Le pouvoir contraignant revient à chaque pays de l’adopter à l’intérieur de sa législation , rappelle-t-il.

L’environnement à Saguenay

Dans la même entrevue accordée à Radio-Canada, Sylvain Gaudreault a émis des réserves quant à la place accordée à l'environnement dans le programme de la nouvelle mairesse de Saguenay, Julie Dufour.

Julie Dufour a pris des engagements très forts de réduire le budget de la société de transport de Saguenay, alors qu’on sait que l’utilisation du transport collectif est une voie très importante pour réduire l’utilisation de la voiture.

Julie Dufour est la nouvelle mairesse de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Le député de Jonquière attend de voir dans quelle direction ira le conseil municipal.

C’est à vérifier mais à ce stade-ci, moi je ne peux pas dire que Ville de Saguenay a eu son épiphanie en lutte contre les changements climatiques.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.