Québec solidaire en opération séduction dans le Bas-Saint-Laurent

Après les co-porte-paroles Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois , c’est au tour de la leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Christine Labrie, de faire une tournée dans la région, à un an des élections provinciales de 2022.

C'est donc la troisième élue solidaire à mettre les pieds au Bas-Saint-Laurent en un peu plus d'un mois.

La député de Sherbrooke et porte-parole du parti pour la Famille était à Trois-Pistoles, samedi soir, lors d’une rencontre publique en compagnie de Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice et présidente de l'organisme sans but lucratif Ma place au travail.

L'objectif de la rencontre était de discuter des enjeux vécus par les familles bas-laurentiennes, du manque de places en garderie, de la qualité de ces services offerts aux enfants ainsi que de l'autonomie financière des femmes.

C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger et de partager des idées avec les oppositions qui nous reconnaissent comme un mouvement citoyen important, une voix pour les parents , explique Myriam Lapointe-Gagnon.

Questionnée à savoir si Québec solidaire tente de recruter la présidente de Ma place au travail pour représenter le parti aux prochaines élections, Christine Labrie a refusé de répondre.

Vous connaissez l’ampleur de la mobilisation que Mme Lapointe-Gagnon a créée. Assurément, ça a marqué le paysage politique dans la dernière année et je n’ai aucun doute qu’elle va continuer de se faire entendre dans les prochaines années, quel que soit le chemin qu’elle prendra , a-t-elle expliqué.

Myriam Lapointe-Gagnon, qui vit à Cacouna, a fondé le mouvement Ma place au travail. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

De son côté, le comité de coordination de la circonscription Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques admet qu'elle accueillerait à bras ouverts une candidature de la fondatrice du mouvement Ma place au travail.

Québec solidaire est très très ouvert à toute candidature venant de la part de Myriam Lapointe-Gagnon , avance pour sa part la porte-parole du comité, Audrey Paquet.

Le nom officiel de la circonscription est Rivière-du-Loup–Témiscouata, mais Québec solidaire a choisi d'ajouter Les Basques pour une meilleure représentativité de la circonscription.

Questionnée à ce propos, Myriam Lapointe-Gagnon ne ferme aucune porte.

J'ai toujours comme priorité de finir mon doctorat en psychologie, bien qu'un intérêt pour la sphère politique se soit concrétisé pour moi dans la dernière année , explique-t-elle.

Il est certain que d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de poursuivre mon engagement. Une citation de :Myriam Lapointe-Gagnon, présidente de l'organisme Ma place au travail

Christine Labrie a poursuivi sa tournée bas-laurentienne samedi à Rimouski. Elle a fait du porte-à-porte afin de sensibiliser la population aux enjeux en matière de logement, en plus de discuter avec des éducatrices membres du mouvement Valorisons ma profession .

Des citoyens mal représentés , selon QS Québec solidaire

Christine Labrie n’a pas manqué de décocher quelques flèches à l’attention des députés qui représentent les deux circonscriptions qu’elle visite au cours de la fin de semaine, soit Rivière-du-Loup–Témiscouata et Rimouski.

Selon elle, Denis Tardif (CAQ) et Harold Lebel (PQ) sont sourds aux inquiétudes des familles de la région concernant l’accès des places en garderie.

Ce que j'entends beaucoup, c'est un sentiment d'être mal représenté, un sentiment que les députés qui sont là en ce moment sont peu sensibles aux enjeux que les citoyens - et les familles en particulier - leur apportent, notamment concernant la pénurie de places en services de garde , soutient-elle.

La députée de Sherbrooke et leader parlementaire de Québec solidaire, Christine Labrie Photo : Radio-Canada

Les citoyens ne sentent aucune proactivité de la part de leur député local pour régler l’enjeu des places en service de garde, alors que c'est vraiment critique. Les gens ont droit à des services : ils ne comprennent pas que leur député ne fasse rien à ce sujet-là. Une citation de :Christine Labrie, leader parlementaire de Québec solidaire

Québec solidaire a notamment pris pour engagement de reconnaître les services à la petite enfance comme étant un droit, à l'instar de l’éducation.

Des visites qui s’enchaînent

Au début du mois de novembre, Manon Massé était aussi de passage dans le Bas-Saint-Laurent. Elle a rencontré des étudiants de l’Université du Québec à Rimouski pour soutenir une loi anti-pipeline et parler de changements climatiques lors d'une assemblée étudiante.

En octobre, c’est le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui était lui aussi de passage à Rimouski et notamment pour participer à une rencontre intitulée Comment gagner Rimouski? avec les membres solidaires de la circonscription.

Après ses arrêts dans le Bas-Saint-Laurent, Christine Labrie continuera sa tournée en Gaspésie. Des arrêts à Bonaventure et à Carleton-sur-Mer sont prévus.

Avec les informations de Laurie Dufresne