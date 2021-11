Équateur : après le massacre, renforts militaires autour de la prison de Guayaquil

En soutien à la police, elle aussi présente en grande nombre, des renforts militaires ont été déployés tout autour de la prison, la plus grande du pays.

Aucun nouvel affrontement n'avait été signalé dimanche matin.

Des dizaines de personnes se sont à nouveau rassemblées, depuis le lever du jour, devant la prison et la morgue de la police à la recherche d'informations sur leurs proches incarcérés.

Les autorités ont indiqué avoir mis en place un point de contact au sein du département de la police criminelle pour aider et accélérer le processus de remise des corps aux proches des PPL (personnes privées de liberté) décédées lors des événements violents survenus au pénitencier du Litoral (Guayas 1) .

Les violences entre détenus ont débuté le 12 novembre 2021 dans le bloc 2 du vaste centre pénitentiaire de Guayaquil en Équateur. Photo : Reuters / Vicente Gaibor Del Pino

Ce vaste complexe carcéral a été le théâtre vendredi et samedi d'affrontements d'une extrême violence entre gangs rivaux de détenus.

À coups d'armes blanches, d'armes à feu et d'explosifs, des prisonniers ont attaqué, après avoir saboté l'électricité, les occupants du bloc 2, faisant 68 morts et 25 blessés selon le dernier bilan.

Les autorités ont dénoncé la sauvagerie et la barbarie des assaillants, que des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré s'acharnant, à coups de couteaux et de bâtons, sur des corps entassés et carbonisés dans une cour.

Samedi soir, de nouveaux incidents ont été signalés ailleurs dans le pénitencier, avec des attaques d'un quartier à l'autre , selon le porte-parole de la présidence.

La prison de Guayaquil abrite 8500 détenus, avec une surpopulation de 60 %. Elle est divisée en douze quartiers, où sont détenus séparément les membres d'au moins sept organisations criminelles, souvent rivales, ayant des liens avec notamment les cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco Nueva Generación.

Cette source a affirmé peu après que la police était à l'intérieur de l'établissement et que la situation y était sous contrôle . Près de 900 policiers ont été mobilisés pour faire face aux incidents, dont 500 à l'intérieur même du complexe pénitentiaire.

Des proches de détenus attendaient des informations à côté de la police montée devant la prison de Guayaquil, en Équateur, le jeudi 30 septembre 2021. Photo : AFP / FERNANDO MENDEZ

Le 28 septembre, 119 personnes y avaient été tuées dans les mêmes circonstances, lors du plus grand massacre de l'histoire carcérale de l'Équateur et l'un des pires en Amérique latine. Certains détenus avaient été démembrés, décapités ou brûlés.

Le président Guillermo Lasso avait alors proclamé l'état d'exception dans les 65 prisons équatoriennes, promettant le déploiement d'importants renforts militaires. La Cour constitutionnelle avait cependant limité sa durée et interdit que les militaires ne pénètrent à l'intérieur des prisons.

Une lutte pour le leadership , après la sortie de prison la semaine dernière d'un chef de gang, serait à l'origine des nouvelles violences dans le pénitencier de Guayaquil, selon la police.

Les violences dans les prisons équatoriennes ont désormais fait plus de 320 morts depuis le début de l'année.