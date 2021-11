Des résidus de la production de gin évitent la poubelle grâce à des produits de beauté

Ce qui peut sembler inutile pour certains peut s’avérer utile pour d’autres! C’est cette façon de penser qui a mené à une collaboration entre l’entreprise de produits de beauté Cadelli et la distillerie Vent du Nord, toutes deux situées à Baie-Comeau.

En collaboration avec le Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB), ces deux compagnies travaillent à la création d’une gamme de produits cosmétiques à base de résidus du processus de distillation du gin.

La propriétaire de Cadelli, Cynthia Lebel, raconte que l’idée est née d’une simple discussion. C’est venu lors d’une conversation avec Catherine [la fondatrice de la distillerie], qui m’expliquait qu’elle trouvait ça plate de jeter tous les petits fruits après les avoir macérés pour faire le gin , dit-elle.

C’est ainsi que Cadelli, qui fabriquait déjà des produits de beauté naturels, a commencé à utiliser le jus extrait de ces fruits pour faire des shampoings. Quant aux fruits séchés, ils sont revalorisés pour décorer des bombes de bain et des savons.

Les deux entreprises se sont récemment tournées vers le CEDFOBCentre d'expérimentation et de développement en forêt boréale dans l’espoir d’amener le concept un peu plus loin.

La camerise est l'un des petits fruits utilisés dans la fabrication du gin de la distillerie Vent du Nord. Photo : Radio-Canada / Sébastien St-jean

Au cours des prochains mois, le centre de recherche effectuera des tests pour en apprendre plus sur les propriétés contenues dans les résidus de la distillerie et sur les meilleures façons de les valoriser. Est-ce qu’on les fait sécher? Est-ce qu’on les broie? Est-ce qu’on veut faire une huile? Une fois qu’on va vraiment le savoir, on va pouvoir lancer la gamme de produits , explique Cynthia Lebel, qui précise que cette gamme sera principalement destinée aux salons d’esthétique.

L’étude devrait se terminer à l’été 2022. Cadelli devra ensuite développer ses produits et obtenir les autorisations nécessaires auprès de Santé Canada pour les mettre en marché.

La propriétaire de l’entreprise de produits de beauté espère pouvoir lancer la gamme de produits en 2023.

Avec les informations de Laurie Dufresne