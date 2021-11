La CAQ s’attire des critiques pour sa réponse à Labeaume

Celui qui a régné pendant 14 années sur Québec a vertement critiqué le tunnel entre la capitale et Lévis, affirmant, études à l’appui, qu’il était trop coûteux, inutile, et que son bien-fondé tenait davantage de l’opinion que de la science.

À l’ouverture du congrès annuel de la CAQ, samedi, plusieurs ministres, dont le premier ministre, ont résumé la lettre de 14 pages à l’amertume d’un maire qui a vu sa dauphine mordre la poussière de façon cruelle, lors du scrutin du 7 novembre.

Le nouveau maire, Bruno Marchand, qui a rencontré Régis Labeaume pendant plus d’une heure, jeudi, ignorait que son prédécesseur préparait une telle sortie.

Il est citoyen, il a le droit de prendre la plume et d'écrire. Nous, on ouvre un nouveau chapitre avec le gouvernement, un chapitre de collaboration , a affirmé le maire Marchand, quelques minutes avant son assermentation officielle.

Le nouveau chef de l’opposition, Claude Villeneuve, élu sous la bannière d’Équipe Marie-Josée Savard, partage plusieurs préoccupations soulevées par l’ancien maire Labeaume.

Il faudrait que le projet du gouvernement du Québec tienne compte des paramètres établis par la science. Présentement, ça reste à voir. Une citation de :Claude Villeneuve, chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec

Dans son message de plus de 4000 mots, Régis Labeaume dénonce aussi l’ingérence du gouvernement caquiste dans l’élaboration du tramway. Selon lui, la modification du tracé, imposée par Québec à un stade très avancé du projet, a entraîné un retard important et fait exploser les coûts.

C’est sûr que ça entraîne des délais, croit M. Villeneuve. Je ne reprends pas l’ensemble de l’analyse de M. Labeaume à mon compte, mais [...] là où le projet en est rendu, certaines des décisions que le gouvernement du Québec a prises ont eu un impact.

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, s’est félicitée de voir l’ancien maire Labeaume appuyer des opinions défendues par son parti au cours de la campagne électorale.

Je ne commente pas là-dessus parce qu’il n’est plus maire , a résumé le nouveau chef de Québec 21, Eric Ralph Mercier.

Sur les réseaux sociaux, des députés de l’opposition ont fustigé l’attitude du gouvernement devant les préoccupations soulevées par Régis Labeaume.

En résumé, le maire sortant publie une lettre offrant des arguments recherchés, des statistiques, des questions précises, des solutions de rechange... et la réponse des ministres de la CAQ, c’est de dire qu’il est amer? On aura tout vu , affirme sur Twitter le libéral André Fortin, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports.

Le chef de l’opposition officielle à l’Hôtel de Ville, Claude Villeneuve, déplore la riposte offerte par le gouvernement aux questions soulevées par l’ancien maire.

Le ton était très factuel, voire cordial : ce n’était pas une lettre agressive. Je n’y vois pas de l’amertume, j’y vois des faits rappelés par le maire , affirme le successeur de Marie-Josée Savard. Le gouvernement aurait pu choisir de répondre en rappelant des faits qui soutiennent sa position à lui.

Des députés défendent Labeaume

Par l'entremise d'un gazouillis le porte-parole du Parti québécois en matière de transport, Joël Arseneau, a affirmé que les arguments du maire Labeaume contre le 3e lien frappent là où ça fait mal. Il s'agit d'une démonstration d’un projet inutile, données démographiques et statistiques à l’appui. Des solutions beaucoup moins coûteuses existent. Tirer sur le messager n’y changera rien , ajoute-t-il.

La députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion, saluait la sortie de l’ancien maire vendredi, en prévoyant des lignes de com de la CAQ :

Lettre de Régis au PM sur l’impertinence du 3e lien et les retards du tramway dus à la CAQ : merci Régis pour ça, et désolée d’avance pour les phrases creuses et les lignes de com poches qui vont vous revenir en réponse de la part du PM.

Avec les informations de Camille Carpentier