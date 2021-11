Retour à l’école lundi : des parents sont soulagés

Avec l’entente de principe qui a été conclue entre les travailleurs syndiqués et le gouvernement provincial samedi, la voie s'est ouverte pour que les élèves de la province reprennent le chemin de l'école, après deux semaines d'enseignement à distance.

Des parents à bout de souffle

Nathalie Bédard ne s'en cache pas, elle en avait assez de l’école en ligne.

Nathalie Bédard est soulagée de savoir que ses enfants retourneront en classe. Photo : Radio-Canada

Moi, mon rôle de parent, c’est d’élever mes enfants, de les amener à l'école pour qu’ils aient une éducation. C’est ça ma responsabilité.

Mais là, on est rendus qu'on nous demande d’être enseignants à la maison, puis je ne suis pas enseignante, je n’ai pas payé des cours pour ça, moi. Moi, je suis maman , s'indigne Mme Bédard.

L’apprentissage s’est fait à distance alors que les concierges, les conducteurs d’autobus et les assistantes en éducation étaient en grève.

Les défis de l'apprentissage en ligne

Cette forme d’éducation n’aide pas à l’éducation des élèves selon Nathalie Bédard. Un enfant de 6 ans assis devant un téléphone, avec Teams! [rires] Tu as d’autres enfants [qui font des pitreries] Tu ne peux rien apprendre!

Même moi, j’étais en arrière de la petite, puis je suis adulte, puis j’avais de la misère à comprendre ce qui se passait. C’est sûr que rien n'a été appris , tranche Nathalie Bédard.

C’est un sentiment que partage Marie-Lyne Thériault, qui est parent et propriétaire d’une garderie éducative en milieu familial. Selon Mme Thériault, le retour en classe enlève de la pression des parents.

Travailler [en plus] de la gestion scolaire, c’était quelque chose , admet Mme Thériault.

De ne pas savoir de semaine en semaine, est-ce qu'il y a de l’école? Pas d’école? C’est stressant aussi. Une citation de :Marie-Lyne Thériault

Selon un sondage mené par l’association francophone des parents du Nouveau-Brunswick auprès de plus de 4500 parents, 87 % d’entre eux étaient contre l’apprentissage en ligne en temps de grève.

Chantal Varin est la directrice générale de l’Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La directrice générale de l’association, Chantal Varin, affirme que l’apprentissage à distance ne devrait pas être une option en temps de grève.

Une école à la maison est un outil pandémique, mais ne devient pas l’outil de tous les jours. Parce qu'à ce compte-là, aussi bien fermer toutes nos écoles. Ça va coûter moins cher au gouvernement, il n'y aura plus d’infrastructures à gérer. Ça ne fait pas de bon sens! lance Mme Varin.

Les jeunes contents eux aussi

Chez les jeunes, on est aussi heureux de pouvoir retrouver les bancs d’école.

Il nous manquait des ressources, des aide-enseignants qu’habituellement on a en salle de classe. Une citation de :Simon Thériault, président de la FJFNB

Le président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB), Simon Thériault. Photo : Gracieuseté/FJFNB

Ç'a été beaucoup plus difficile, et donc on est très heureux de pouvoir retourner en salle de classe, avec toutes nos ressources, toute l’aide qu’on peut avoir , souligne le président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick ( FJFNBFédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick ), Simon Thériault.

Ce retour à la réalité, notamment pour les élèves et les parents, leur fait maintenant souhaiter que la pandémie leur laisse un peu de répit.

