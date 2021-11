Alexis Brunelle-Duceppe fait un pas de plus pour tenter de reporter les JO de Pékin

La résolution déposée au Congrès mondial ouïghour par le député du Lac-Saint-Jean Alexis Brunelle Duceppe a été adoptée. Ce dernier, qui se trouve à Prague, souhaite que les Jeux olympiques de Pékin soient repoussés d'un an afin de donner le temps à une mission d’observation internationale indépendante de se rendre au Xinjiang pour enquêter sur la situation des Ouïghours.

Si cette mission est refusée par la Chine ou si l'enquête démontre qu'il y a des violations des droits de la personne, M. Duceppe demande que les jeux soient relocalisés

J’ai eu beaucoup de contacts avec des parlementaires d’Europe et des États-Unis. Maintenant que la résolution a été adoptée par les Ouïghours, nous on peut la déposer dans d’autres parlements et c’est là-dessus que je vais travailler au cours des prochaines semaines.

Maintenant, c’est le premier pas vers une démarche qui est beaucoup plus grande! Une citation de :Alexis Brunelle-Duceppe, député Bloc québécois

Cette motion, adoptée à l’unanimité au Congrès mondial ouïghour, est adressée au Comité international olympique (CIO). Le député bloquiste souhaite maintenant que d’autres parlements votent pareille motion pour faire pression sur l’organisation.

Nous ce que l’on veut c’est agir rapidement avec tous les autres pays. Les Jeux olympiques de Pékin sont prévus pour l’hiver 2022.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.