Henry Woolf, la légende saskatchewanaise du théâtre, s’est éteint à l’âge de 91 ans

Avec son décès, la communauté théâtrale de Saskatoon perd une de ses plus grandes personnalités.

En 1983, Henry Woolf et sa femme ont déménagé en Saskatchewan où il a commencé sa carrière au Département d'art dramatique de l'Université de la Saskatchewan à Saskatoon, après un passage à l'Université de l'Alberta.

Avant de s'installer au Canada, Henry Woolf a commencé sa carrière en Angleterre en jouant au théâtre, au cinéma et à la télévision.

Il a notamment tenu des rôles dans The Rocky Horror Picture Show ainsi que dans Doctor Who, sans oublier qu’il a côtoyé des artistes célèbres tels que Sir Lawrence Olivier ou Orson Welles, indique l’Université de Saskatchewan.

En 1957, il a mis en scène et joué dans la première pièce du prix Nobel Harold Pinter, The Room.

Même après sa retraite de l'enseignement et de la mise en scène, Henry Woolf est resté actif dans le milieu du théâtre en Saskatchewan..

En 2020, à l'occasion de son 90e anniversaire, le Département d'art dramatique de l'Université de la Saskatchewan a baptisé un de ses studios de son nom.

Ainsi le studio nord du John Mitchell Building s'appelle désormais le Henry Woolf Theatre.

Un passage marquant

L'acteur saskatchewanais Kent Allen dit de lui qu’il était un homme de théâtre dans le sens complet du terme .

Il est venu et a remué la marmite du théâtre à Saskatoon d'une manière que très peu de gens, voire personne, n'avaient jamais fait auparavant , indique M. Allen.

Le connaître et travailler avec lui serait une expérience éclairante pour quiconque.

L’actrice de théâtre et marionnettiste de Saskatoon, Kristi Friday qui étudiait au Département d’art dramatique de l’Université de la Saskatchewan lorsque Henry Woolf y enseignait le définit comme une idole pour beaucoup .

Il n'y avait jamais chez lui un air de supériorité. Il était toujours là et parlait au niveau des autres, toujours avec beaucoup d'humour et d'encouragement , se rappelle Kristi Friday.

Selon elle, M. Woolf a servi d'inspiration pour plusieurs générations d'acteurs.

De nombreux acteurs de l’industrie du théâtre sont notamment marqués par son passage comme directeur artistique et membre fondateur de Shakespeare on the Saskatchewan.

Même aujourd'hui, les bénévoles et les gens parlent des productions [de Shakespeare on the Saskatchewan] qu'il a dirigées, même s'il ne l'a pas fait depuis 20 ans , note la co-conservatrice intérimaire du festival de Shakespeare on the Saskatchewan, Skye Brandon

Les gens comme Henry ne se présentent pas très souvent souligne Kent Allen qui pense que son héritage va perdurer.

Il y a de fortes chances que vous ne rencontriez jamais un autre Henry Woolf dans votre vie.

Son engagement et son brio lui ont valu de nombreuses distinctions en Saskatchewan. En 2014-2015, par exemple, il a été récipiendaire de l'Ordre du mérite de la Saskatchewan.

Les Saskatoon and Area Theatre Awards lui ont également dédié l'un de leurs prix à savoir le Henry Woolf Continuing Achievement Award.

Avec les informations de Theresa Kliem