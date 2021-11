Les voix féminines à l’honneur à la salle Bourgie du MBAM

Le deuxième d’une série de 10 concerts signature , intitulé À la découverte de Medtner, aura lieu le 17 novembre. L'événement réunira la soprano Myriam Leblanc et le pianiste Charles Richard-Hamelin, jeune prodige originaire des Laurentides primé sur la scène internationale. Le tandem interprétera trois pièces du compositeur russe du 19e siècle Nikolaï Medtner.

C'est évident que quand je programme un récital de lieder avec Myriam Leblanc qui va chanter du Medtner, on s'entend que je ne fais pas ça pour remplir la salle , affirme sans fard la directrice artistique et générale de la salle Bourgie, Isolde Lagacé, au micro de Tout un matin.

Ce n’est ni un répertoire connu ni une chanteuse encore connue du grand public, mais ça fait partie de notre responsabilité et de notre mission de présenter ces artistes de haut niveau que les gens ne connaissent pas nécessairement. Surtout s'ils sont accompagnés de Charles , dit-elle à propos de son pianiste chouchou , lauréat de la médaille d’argent au prestigieux Concours international de piano Frédéric-Chopin en 2015.

C'est sûr qu’un jeune comme Charles, qui émerge et qui fait la carrière qu’il fait aujourd'hui, c'est source de fierté et de responsabilité , souligne Isolde Lagacé, qui a connu le pianiste au Conservatoire de musique de Montréal, où elle a été directrice générale de 2000 à 2007.

Ces gens-là travaillent pendant 20 ans dans l'ombre, et on investit énormément – c'est un peu comme dans le sport – de temps, de talent, de soutien, puis après ça, on les lâche lousse? Non, on ne peut pas faire ça là. Il faut qu'il y ait une structure pour les accueillir.

Une citation de :Isolde Lagacé