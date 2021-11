Un projet photographique pour sensibiliser aux réalités des personnes transgenres

À l’occasion de la Semaine de la sensibilité aux réalités transgenres, un photographe torontois veut faire la lumière sur les liens qui unissent les personnes transgenres et leurs chiens adoptés dans des refuges pour animaux. Une exposition sensible et émouvante, à un moment où plusieurs membres de la communauté remarquent une augmentation des propos transphobes à leur encontre.

Le projet Don't You Want Me ( Ne veux-tu pas de moi? ) présente des histoires de résilience, de guérison, mais surtout, d’un lien fort qui unit un maître et son chien. Il s’agit de rencontre entre des personnes transgenres et leurs compagnons à quatre pattes, secourus dans des refuges pour animaux.

Cela ne parle pas que de santé mentale et de vulnérabilité, mais aussi d'une transformation , indique Jack Jackson, co-fondateur du projet et photographe.

Jack est un homme transgenre qui a vécu la transphobie, et a trouvé un repère et un soutien lorsqu'il a adopté son chien, Jet.

Jet a aussi traversé cette période de transition, l'anxiété, le rejet. Une fois en sécurité, il a pu s'épanouir , dit-il.

Parmi ses photographies, on retrouve Lucas Silveira, un musicien canadien trans et son chihuahua, Marcy. C'est plutôt Marcy qui m'a sauvé que l'inverse , plaisante-t-il.

Marcy, une chihuahua, est entrée dans la vie de Lucas Silveira un an après son divorce. L'auteur-compositeur-interprète trans a déclaré qu'elle lui avait donné une raison de se lever le matin et de prendre soin de lui afin qu'il puisse la protéger. Photo : (Soumis par Jack Jackson)

Pour moi, c'est important d'envoyer le message qu'il faut vivre son authenticité et trouver sa communauté pour nous soutenir. Une citation de :Lucas Silveira

Un souffle d'optimisme après une année éprouvante pour la communauté transgenre et non-binaire.

Une année éprouvante

Cette année a été assez éprouvante pour les personnes transgenres et non-binaires et leurs alliés. Je pense que la vie des personnes trans est discutée beaucoup, mais pas forcément par les personnes trans elles-même. La désinformation a été très dangereuse et il y a beaucoup d’incompréhension sur notre vie quotidienne, notre identité, nos réalités , estime le vice-président de FrancoQueer, Zakary-Georges Gagné.

En vivant dans mon petit chez moi, dans mon petit cocon, je pensais que que le monde avait avancé et là, je sors et j'entends parler de moi, de ma personne, ils nomment pas mon nom, mais c'est mon nom que j'entends et ils invalident qui je suis. Une citation de :Zakary-Georges Gagné, vp FrancoQueer

Des personnalités publiques comme l'auteur britannique J.K Rowling ou le comédien américain, Dave Chappelle ont récemment fait les manchettes en partageant des commentaires jugés transphobes. Leurs remarques ont provoqué un sentiment d'insécurité et de rejet dans la communauté.

Stella, qui s'identifie comme une femme pansexuelle, a déclaré que Jada était un facteur énorme l'aidant à devenir sobre. "Elle a changé ma vie et je ne pourrai jamais la remercier assez", dit-elle. Photo : (Soumis par Jack Jackson)

J'en entends parler de tout le monde, des gens auprès de qui je ne suis pas out en tant que personne non binaire, ça peut être dangereux pour moi d’embarquer dans ces conversations. On parle de nous mais dans des contextes qui ne sont pas sains, pas avantageux et, surtout, pas sécuritaires. Une citation de :Zakary-Georges Gagné, vp FrancoQueer

L'organisme FrancoQueer a d'ailleurs vu une augmentation des demandes d'aide. Des gens en détresse à cause des discussions sur la place publique. Ça fait peur, c'est violent et dangereux , dit-il.

Au Québec, le gouvernement a aussi récemment présenté un projet de loi qui prévoyait qu'une personne ne pourrait changer son marqueur de sexe sur son acte de naissance que si elle avait des traitements médicaux et des interventions chirurgicales. Ce qui a suscité un tollé. La province a finalement promis de revenir sur cet aspect de la loi.

Le projet Don't You Want Me leur redonne une voix, souvent ignorée dans les débats. Il s'agit de donner de l'inspiration et de l'espoir aux jeunes , explique Jack Jackson.

L'exposition est disponible en ligne t sera également présentée dans des magasins Pet Valu à travers le Canada.