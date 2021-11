Cérémonie d’assermentation : Marchand veut être un maire rassembleur

Le nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, et les 21 élus du conseil municipal ont officiellement été assermentés dimanche. Tous les partis promettent de travailler en collaboration.

Heureux et fébrile sont les mots utilisés par Bruno Marchand pour décrire son état d’esprit lorsqu’il s’est présenté devant les journalistes quelques minutes avant que la cérémonie débute.

Après que chaque élu eut prêté serment et signé le livre d’or, M. Marchand s’est lancé dans un discours d’une quinzaine de minutes.

Il a commencé en rappelant la raison pour laquelle chaque élu avait remporté ses élections le 7 novembre : la confiance des électeurs.

Elle peut nous être retirée rapidement, cette confiance, et nous nous devons de la mériter jour après jour , a lancé M. Marchand.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, s'entretient avec les journalistes avant son assermentation au manège militaire. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

Québec a 413 ans d’histoire. Dans l’histoire, nous sommes petits; restons humbles. Une citation de :Bruno Marchand, maire de Québec

M. Marchand a tenu à saluer l'ex-maire Régis Labeaume et l’a remercié pour son engagement. Il a fait de même pour Yvon Bussières, qui siégeait comme conseiller municipal à Québec depuis 1993.

Une pensée pour Marie-Josée Savard

Dans son discours, le premier magistrat s’est aussi adressé à Marie-Josée Savard pour lui témoigner son soutien.

Une élection ne devrait jamais se finir de cette façon. J’en suis désolé, mais je suis convaincu que vous en ressortirez plus forte.

Bruno Marchand, le nouveau maire de Québec, prononce son serment. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

Le nouveau maire a évoqué des souvenirs d’enfance, lorsque sa mère effectuait des tâches qui embellissaient sa rue et qu’elle disait : La ville, c’est moi.

Il a conclu son discours avec une citation du dramaturge le plus célèbre de Québec, Robert Lepage :

Dans la ville où je suis né, le présent porte le passé sur ses épaules. Assurons-nous que l’enfant devienne grand , a prononcé M. Marchand.

Tous les élus du conseil municipal de Québec, lors de leur assermentation le 14 novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris

Travailler ensemble

Bruno Marchand a également promis une politique rassembleuse.

Lorsque je me suis lancé en politique, je me suis promis de ne pas faire de politique de niche. [...] Diviser pour gagner, à mon avis, c’est non. Québec n'est jamais aussi forte que lorsqu’elle est unie , a-t-il insisté.

Bien que les conseillers élus proviennent de quatre formations politiques différentes et que le parti du maire soit minoritaire, tout le monde promet de travailler ensemble.

Le ton est très bon, autant avec M. Villeneuve qu’avec les représentants de Québec 21 et ceux de Transition Québec , indique le maire Marchand.

Ce dernier dit d’ailleurs vouloir que le comité exécutif de la Ville soit formé de représentants de chaque parti. Des annonces à cet effet devraient survenir au cours de la semaine.

Le chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, Claude Villeneuve, répond aux questions des journalistes avant son assermentation. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le nouveau maire a déjà eu l’occasion d’aller prendre un café vendredi avec le chef de l’opposition au conseil municipal, Claude Villeneuve.

Il y a différents scénarios sur la manière dont un parti d’opposition peut participer au comité exécutif , souligne M. Villeneuve.

Il ajoute que tout le monde veut le bien de la ville de Québec .

Éric Ralph Mercier, le chef de Québec 21, parle avec les journalistes avant son assermentation. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Le chef de Québec 21, lui, promet de collaborer, mais misera aussi sur la reddition de comptes.

J’ai tendu la main au nouveau maire. Nous serons là, mais son administration sera sous haute surveillance , explique Éric Ralph Mercier.

Jackie Smith, la chef de Transition Québec, répond aux questions des journalistes avant son assermentation. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Quant à Transition Québec, sa cheffe et seule représentante du jeune parti à l’Hôtel de Ville, se dit extrêmement fière et espère ramener à l’avant-plan l’enjeu des changements climatiques au conseil municipal.

Il y a une ouverture pour faire de grands changements ensemble , pense Jackie Smith.

En attendant, Bruno Marchand invite tous les élus à une rencontre lundi soir, afin de discuter de l’avenir du conseil municipal.

Avec les informations de Camille Carpentier

Bruno Marchand répond aux questions des journalistes avant de prendre part à son assermentation. Photo : Radio-Canada / Audrey Paris