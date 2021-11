« On doit mériter la confiance des Québécois », dit Legault

« Nationalisme économique » et « économie verte ». C’est un François Legault enthousiaste qui a pris la parole dimanche à la clôture du conseil général de Coalition avenir Québec (CAQ) à Trois-Rivières.

La confiance des Québécois, il faut la mériter chaque jour , a tenu à rappeler le premier ministre devant des militants gonflés à bloc.

Plaçant les régions au centre de ses préoccupations et insistant sur les termes richesse et ambition , M. Legault a teinté son discours en vert au lendemain de la COP26.

L’économie verte n’est pas juste un rêve, c’est une réalité […] le 21e siècle va être celui de l’économie verte et celui du Québec. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a rappelé sa déclaration son annonce à Glasgow sur l’achat de plus de 2000 autobus électriques pour le Québec. Il a dit souhaiter que ces autobus soient fabriqués au Québec, une question nationalisme économique.

Nationalisme économique

Énumérant les grands chantiers qu’il entend lancer pour les Québécois dans le cadre de sa vision économique, M. Legault a par ailleurs affirmé qu’il préférait particulièrement celui du nationalisme économique .

Pour François Legault, [à] la CAQ, on a réussi à marier l’économie et le nationalisme québécois . Il en veut pour preuve la réponse des Québécois durant la pandémie lorsqu’il leur a demandé d’acheter plus de produits québécois . Hé que je suis fier! , a-t-il lancé.

Le premier ministre en a profité pour livrer quelques indices d’un projet de loi visant à amener les ministères et les sociétés d’État à acheter des produits québécois. Il est temps que le gouvernement donne l’exemple , a-t-il ajouté.

M. Legault a également évoqué sa promesse électorale de 2018 : brancher tous les Québécois à Internet à haute vitesse. Ce sera fait avant la fin de son mandat, a-t-il insisté.