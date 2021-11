Un élève de l’école Saint-Gabriel de Ville-Marie testé positif à la COVID-19

L'élève devra s'isoler pendant une dizaine de jours et l'école va assurer le suivi de son apprentissage à la maison.

L'établissement indique toutefois qu'il reste ouvert et va poursuivre ses activités.

Le personnel et les élèves doivent être présents à moins d'avoir reçu des consignes particulières de la santé publique.

Les personnes qui étaient en contact étroit avec l'enfant recevront une communication des autorités sanitaires sur les procédures à suivre.

D'ailleurs, les élèves de la classe en question vont devoir se faire tester et présenter un résultat négatif pour retourner à l’école, explique la directrice de l'école Nathalie Simard.

Les enfants qui vont être à l’école dans cette classe devront porter le masque en tout temps, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et on devrait dans leur cas refaire une bulle-classe. Alors ils vont être dans leur classe, vont diner dans leur classe et à l'extérieur on va aussi faire un endroit où ils vont jouer ensemble. Même si les résultats sont négatifs, on veut seulement éviter une [éventuelle] contamination le temps que tout rentre dans l'ordre , indique-t-elle.

L'école va aussi mettre en place lundi une équipe d'intervenants pour répondre aux questions des enfants à ce sujet.