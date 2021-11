Se loger, un défi de taille pour les gens en situation de précarité

Alors que les logements à louer se font rares au Bas-Saint-Laurent, la discrimination envers certains groupes de personnes à la recherche d’un toit est de plus en plus fréquente, selon certains intervenants du milieu.

Une étude sur la situation du logement, réalisée par l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale du Bas-Saint-Laurent pour la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, démontre que les défis sont nombreux pour les gens en situation de précarité qui cherchent à se loger.

Ce qui ressort et qui est très semblable que ce soit à Rivière-du-Loup, à Rimouski ou à Matane, c’est que le manque de logement à louer tout court, mais aussi que ceux qui sont disponibles ne sont pas accessibles [ou] sont de qualité un peu discutable , a affirmé l'intervenant communautaire du Comité logement Bas-Saint-Laurent Alexandre Cadieux, en entrevue à l’émission Même fréquence.

En plus, pour les personnes qui vont tenter d'obtenir un de ces logements-là, il y a une augmentation des discriminations lors de la sélection. Une citation de :Alexandre Cadieux, intervenant communautaire du Comité logement Bas-Saint-Laurent

La directrice au développement social de la MRCMunicipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, Anaïs Giroux-Bertrand, précise que selon l’étude, ceux et celles qui sont le plus fréquemment victimes de discrimination sont les gens issus de l’immigration, les familles avec plusieurs enfants et les personnes qui sont prestataires de l’aide sociale.

Au Kamouraska, l'agente de mobilisation à l'immigration de la MRCMunicipalité régionale de comté , Julie Christine Helas, constate que l’accueil de nouveaux arrivants est devenu plus complexe depuis le début de la pandémie, en raison des défis liés au logement. Il y a deux ans, on parlait déjà d’un petit défi qu’on relevait assez facilement avec nos réseaux. Depuis quelques mois, on parle maintenant d’un défi majeur , a-t-elle expliqué en ondes au micro de Même fréquence.

C’est un beau défi de faire comprendre [aux propriétaires] cette réalité. Une citation de :Julie Christine Helas, agente de mobilisation à l'immigration de la MRC Municipalité régionale de comté de Kamouraska

Pour tenter d'y faire face, la MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska offre à certains nouveaux arrivants d’être accompagnés par une employée de la MRCMunicipalité régionale de comté lors des visites de logements. Mme Helas constate que cela permet parfois de rassurer à la fois les propriétaires et les locataires.

Alexandre Cadieux et Anaïs Giroux-Bertrand soulignent également l’importance, pour les différents acteurs impliqués dans le domaine de logement à travers la région, de travailler ensemble. On est seulement deux employés au Comité logement du Bas-Saint-Laurent, pour l’instant. Il y a quand même des limites à ce qu’on peut faire, tant au niveau des services individuels que des mobilisations collectives que représentations auprès des élus , indique M. Cadieux.

Pour s’attaquer aux problèmes de logement à plus long terme, le Comité logement Bas-Saint-Laurent réclame la mise en place de règlements plus efficaces pour encadrer le marché locatif, notamment en ce qui concerne la discrimination et les hausses de loyer abusives, ainsi qu'un meilleur financement pour les organismes communautaires.

Des logements à Rimouski Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Alexandre Cadieux reconnaît l’apport des subventions octroyées pour des projets ponctuels, comme l’étude de l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale du Bas-Saint-Laurent, mais soutient que ce type d’aide gouvernementale est insuffisant. Si on veut développer des ressources qui vont aider les gens, il faut financer les organismes communautaires avec un financement récurrent et assuré, qui va permettre de développer sur du long terme , explique-t-il.