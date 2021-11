Québec accusé de ramener trop vite les fonctionnaires au bureau

Le plus important syndicat de la fonction publique québécoise accuse le gouvernement Legault de vouloir « précipiter » le retour au bureau des fonctionnaires dans l’unique but de donner un coup de pouce aux commerçants du centre-ville de Québec à l’approche du magasinage des Fêtes.

À partir de lundi, les employés de la fonction publique sont appelés à réintégrer graduellement leur lieu de travail à raison de deux jours par semaine. Québec s’attend à ce que 50 % du personnel des ministères et organismes soit de retour au travail en mode hybride d’ici le 14 janvier. L’objectif est de ramener l’ensemble des fonctionnaires au bureau d’ici le 28 janvier, toujours selon une formule hybride.

Le président général du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle, reproche à la ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, d’aller trop rapidement. Il fait remarquer que l’annonce de la fin progressive du télétravail à temps plein a été faite le 8 novembre, soit une semaine seulement avant le début du retour.

Le télétravail fonctionne

Selon M. Daigle, rien ne justifie d’agir avec autant de précipitation puisque les fonctionnaires sont parvenus, dit-il, à maintenir le même rythme de travail depuis qu’ils ont été renvoyés à la maison au début de la pandémie.

Pourquoi précipiter ce retour-là si ce n'est pas pour des raisons [...] économiques? s’interroge le patron du SFPQ en entrevue à Radio-Canada. Présentement, les gens font leur travail à domicile, on est efficace à 100 %. Il n'y a pas de retard qui est accumulé puis il n'y a pas de problématique non plus avec les gens qui font du télétravail.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, s’accorde sur un point avec le représentant syndical : le télétravail n’a en rien diminué la productivité des fonctionnaires.

Toutefois, elle maintient que c’est la prudence qui guide le retour au bureau de la fonction publique.

C'est pour ça qu'on y va de manière très graduelle. On est encore en contexte de pandémie , souligne la députée de Champlain. Ce n'est pas impossible qu'on ait à adapter le plan de match.

D’abord présentée en juillet, la politique de retour au travail prévoyait la réintégration des bureaux à l’automne. La quatrième vague de COVID-19 a atteint le Québec, repoussant de quelques mois le plan qui s’amorce lundi.

On ne revient pas comme on était avant la pandémie , assure Mme LeBel. On revient selon un mode que, moi, je considère beaucoup plus moderne [...] c'est-à-dire de pouvoir bénéficier à la fois du télétravail et de la convivialité des équipes.

Répondre à un autre besoin

Christian Daigle a l’impression que le retour en présentiel des fonctionnaires vise principalement à revitaliser le centre-ville en y ramenant des employés qui seront appelés à dépenser dans les restaurants, cafés et autres commerces situés à proximité de leur lieu de travail

On a tout précipité d'une shot pour que ça se fasse avant la période des Fêtes, avant, j'imagine, le boom des achats puis du magasinage pour, justement, répondre à un autre besoin que celui, simplement, de rentrer au travail des gens qui peuvent faire le travail à la maison. Une citation de :Christian Daigle, président général, SFPQ

Au contraire, affirme Sonia LeBel, le retour progressif présentement dans les cartons déplaît aux gens d’affaires.

Si on écoutait les chambres de commerce et que la raison de notre plan de match, c’était de les favoriser , croit la présidente du Conseil du Trésor, ce serait tous les fonctionnaires qui reviendraient aux bureaux.

La vraie pression, c'était de ramener 100 % des fonctionnaires dans les grands centres-villes. C'est ce qu'on ne fait pas. Une citation de :Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor

M. Daigle reproche également à Sonia LeBel de ne pas avoir consulté les syndicats de la fonction publique dans l’élaboration de son plan de retour au travail en présentiel. Ces derniers auraient été avisés une heure seulement avant l’annonce de la ministre. N’ayant pas été mis dans le coup , Christian Daigle dit ignorer les modalités de retour au bureau de ses membres.

On n'a aucune idée de comment va s'opérer [...] ce retour-là au travail. On ne sait pas [...] qui va être appelé en premier? Qui va être appelé en dernier? Selon quel ordre de priorité? Est-ce qu'il va y avoir un ordre? Est-ce que ça va être aléatoire? Est-ce que ça va être au choix de l'employeur? [...] On ne sait pas non plus comment chacun des ministères et organismes va vouloir opérer de son côté à lui. Alors, pour nous, ça pose problème , indique le chef syndical.

Consultations

Pour l’instant, il est normal que des questions demeurent sans réponse, répond la ministre responsable de l’administration gouvernementale. Le Conseil du Trésor établit des barèmes, que chaque ministère a la responsabilité de respecter en fonction de ses besoins et de ses capacités.

Ça peut être divergent d'un ministère à l'autre , rappelle Sonia Lebel. Ça dépend aussi des bureaux, des ascenseurs, de comment la configuration est faite, de la capacité informatique qui devra être ajustée.

Mme LeBel assure que des consultations auront lieu.

Au fur et à mesure que ça va se faire, c'est sûr qu'on va travailler avec toutes les personnes concernées, autant les gestionnaires que les syndicats, afin d'aplanir les difficultés , précise-t-elle.

Il va sûrement y en avoir, ça fait 18 mois que les gens travaillent à la maison. Il va falloir ce qu'on appelle la gestion du changement. Une citation de :Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor

Risque de départs?

Les principales questions et préoccupations du SFPQ concernent les mesures mises en place pour assurer la santé et la sécurité des fonctionnaires dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Vu que les bureaux, vu que les ministères sont vides depuis presque un an et demi, on se demande comment est-ce qu'ils ont pu tout aménager ça pour être sécuritaires [et] pour ne pas avoir plus de foyers d'éclosion que nous en avons présentement , note Christian Daigle.

Il invite le gouvernement à se montrer exemplaire dans les mesures qui seront appliquées à compter de lundi sans quoi des employés pourraient selon lui être tentés d’aller voir ailleurs.