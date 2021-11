Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a pris la parole dimanche, à la suite de l'entente de principe conclue la veille avec les représentants du Syndicat canadien de la fonction publique. Il a annoncé que toutes les écoles ouvriront leurs portes au personnel et aux élèves dès lundi.

Les écoles sont fermées depuis le 1er novembre. L'apprentissage se faisait en ligne en attendant la fin de la grève de plusieurs sections locales du Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFPSyndicat canadien de la fonction publique ).

Les premiers arrêts de travail sont survenus le 29 octobre.

Je sais que les dernières semaines ont été difficiles pour les familles et je sais aussi que plusieurs enseignants, parents et élèves sont prêts pour le retour en salles de classe , a souligné Blaine Higgs, dimanche.

Ce dernier a ajouté que les campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ( CCNBCollège communautaire du Nouveau-Brunswick ) reprendront leur enseignement en présentiel mardi. L’établissement devrait envoyer plus de détails aux étudiants et professeurs plus tard dans la journée.

Les autres services sur lesquels la grève a eu un impact seront de retour à la normale sous peu , dit Blaine Higgs.

À lire aussi : Entente de principe entre Fredericton et les syndiqués de la fonction publique

Un accord « juste », selon Blaine Higgs.

Les représentants du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique et le gouvernement ont convenu de ne pas partager publiquement les détails des accords de principe avec les sept unités de négociation concernées jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés.

Blaine Higgs se dit toutefois satisfait de l’accord de principe et le qualifie de raisonnable .

Le processus a été long, mais nous sommes extrêmement heureux d’être parvenus à un accord avec ces groupes importants d’employés , a tout de même déclaré Blaine Higgs, dimanche matin.

Je crois que c’est un accord juste, autant pour nos employés que pour les payeurs de taxes au Nouveau-Brunswick. Une citation de :Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Blaine Higgs a félicité les négociateurs des deux camps pour ce qu’il a qualifié les discussions significatives et respectueuses .

Grâce à leur flexibilité et leur persévérance, nous avons pu conclure une entente qui est bénéfique pour tout le monde , dit-il.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a également remercié les grévistes pour leur travail acharné et plein de motivation , notant que leur retour au travail était bénéfique à la survie des Néo-Brunswickois.

Les travailleurs touchés par les ententes de principes représentent environ 20 000 travailleurs des secteurs de l’éducation, de la santé et des services publics.