Plus de 2200 kg de dons transportés de Québec à Rouyn-Noranda

Il y a quelques jours, deux bénévoles sont partis de Québec et ont fait la route jusqu'à Rouyn-Noranda pour apporter une importante cargaison de dons alimentaires à la Ressourcerie Bernard-Hamel.

Les aliments proviennent des Moissonneurs solidaires, dans la région de Québec. Cet organisme cultive des légumes afin de les donner aux banques alimentaires dans la province.

La directrice adjointe des services communautaires à la Ressourcerie Bernard-Hamel, Nathalie Larose, rapporte que la Ressourcerie a interpellé les Moissonneurs solidaires parce que la quantité de légumes récupérée dans les épiceries de Rouyn-Noranda a diminué.

Je ne sais pas exactement pourquoi, qu’est-ce qui fait qu’en ce moment, on a moins de denrées. On passe tous les jours dans les épiceries quand même, mais ce qu’on récupère, c’est moindre. Souvent, ce que les directeurs d’épicerie me disent, c’est qu’ils ont un gros enjeu de personnel en ce moment, il manque beaucoup d'employés , dit-elle.

Nathalie Larose tient à souligner que les partenariats avec les épiceries demeurent essentiels et très appréciés par la Ressourcerie.

Depuis près d’un mois, la banque alimentaire de la Ressourcerie Bernard-Hamel a constaté une baisse des légumes collectés dans les épiceries, d’où la décision de faire appel aux Moissonneurs solidaires il y a quelques semaines.

Les aliments qui ont été livrés le 10 novembre par des bénévoles des Moissonneurs solidaires totalisent 2243 kg.

Donc il y a deux gentils bénévoles qui sont partis de Québec à 6h30 le matin pour venir nous livrer directement, à nos locaux. On a reçu, des choux, des navets, des carottes, mais également du congelé. On a reçu beaucoup de saucisses congelées, de la viande et même des bretzels , énumère Nathalie Larose.

Nathalie Larose indique que la Ressourcerie Bernard-Hamel demande l’aide des Moissonneurs solidaires environ trois ou quatre fois par année habituellement.