Au Manitoba, commémorer Helen Betty Osborne, 50 ans après son meurtre

Plus de 200 personnes se sont réunies à The Pas, dans le nord-ouest du Manitoba, samedi pour rendre hommage à Helen Betty Osborne, 50 ans après son meurtre.

Des membres de sa famille, des amis, des politiciens et des intervenants ont visité le site où se trouvait le pensionnat pour Autochtones fréquenté par Helen Betty Osborne.

Ils ont ensuite marché jusqu'au site où son corps a été retrouvé et ont prié pour elle.

Helen Betty Osborne a été enlevée et assassinée tôt le matin le 13 novembre 1971.

Il aura fallu attendre des mois avant que la GRCGendarmerie royale du Canada découvre les noms des quatre hommes impliqués dans l'enlèvement et l'homicide.

Pendant 16 ans, personne n'a été condamné pour la mort de la jeune femme crie de 19 ans.

Une des organisatrices de la commémoration Renee Kastrukoff affirme que les 16 ans de silence sont le fruit de l'apathie et du racisme systémique.

La justice n'a jamais été rendue. Si elle avait été rendue, nous n'aurions pas cette conversation , souligne Mme Kastrukoff.

Malgré les recommandations de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, elle craint que les gens ne soient pas motivés à les mettre en œuvre à cause de l'apathie et du racisme systémique.

Nous devons continuer d'aller de l'avant pour nous assurer que nos enfants et surtout nos filles ne soient pas victimes de conspiration du silence.

Avec des informations de Rachel Bergen